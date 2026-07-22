Η Σοφία Βεργκάρα επέλεξε τη Μύκονο για μία καλοκαιρινή απόδραση και, όπως φαίνεται, απολαμβάνει κάθε στιγμή στο κυκλαδίτικο νησί. Η διάσημη ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και βγήκε να διασκεδάσει με την παρέα της, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τη διάθεσή της αλλά και το εντυπωσιακό της στιλ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η σταρ φαίνεται να χορεύει με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, απολαμβάνοντας τη μουσική και την ατμόσφαιρα του καλοκαιρινού πάρτι.

Βραδιά με την Peggy Gou

Η Βεργκάρα βρέθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία διασκέδασης της Μυκόνου, όπου παρακολούθησε το DJ set της διεθνώς καταξιωμένης Peggy Gou.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλοί θαυμαστές και επισκέπτες του χώρου απαθανάτισαν στιγμές από τη βραδιά, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

«Νύχτες στην Ελλάδα»

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, επιλέγοντας να συνοδεύσει τις αναρτήσεις της με τη φράση στα ισπανικά «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»).

Παρότι δεν ανέφερε ρητά τη Μύκονο, τα στιγμιότυπα με το χαρακτηριστικό κυκλαδίτικο σκηνικό αποκάλυπταν τον προορισμό της, μεταφέροντας την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στους εκατομμύρια ακολούθους της.

Το φούξια φόρεμα που έκλεψε τα βλέμματα

Για τη βραδινή της έξοδο, η Σοφία Βεργκάρα επέλεξε ένα αέρινο φλοράλ φόρεμα σε έντονες αποχρώσεις του φούξια, το οποίο αναδείκνυε το καλοκαιρινό της στιλ.

Χαμογελαστή, χαλαρή και γεμάτη ενέργεια, η ηθοποιός έδειξε πως απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στην Ελλάδα, προσθέτοντας ακόμη μία λαμπερή παρουσία στο φετινό καλοκαίρι της Μυκόνου.