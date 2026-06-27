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Η «καυτή» Κιάρα Φεράνι αποθεώνει τη Μήλο: «Σαν να είναι βγαλμένη από καρτ ποστάλ»

Η γνωστή Ιταλίδα influencer πόζαρε με ροζ μαγιό στο μπαλκόνι του καταλύματος και ανέβασε φωτογραφίες της στο Instagram.

Η Κιάρα Φεράνι στη Μήλο/Φωτ. INSTAGRAM
Η Κιάρα Φεράνι στη Μήλο/Φωτ. INSTAGRAM
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Με λίγες αλλά ουσιαστικές λέξεις περιέγραψε η Κιάρα Φεράνι τις εντυπώσεις της από το νησί της Μήλου, το οποίο επέλεξε να επισκεφθεί για το Σαββατοκύριακο.

Η Ιταλίδα Influencer επέλεξε την Ελλάδα για να απολαύσει ένα μικρό μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί των Κυκλάδων.

Επιλέγοντας ένα ροζ μαγιό αποφάσισε να ποζάρει στο μικρό μπαλκόνι του καταλύματος όπου διαμένει και το οποίο έχει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Η ίδια επισκέφτηκε τα Μανδράκια, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του νησιού με τις πολύχρωμες πόρτες στα σπίτια που βρίσκονται πάνω στο κύμα και πόζαρε πάνω στα βράχια.

Η ανάρτησή της


Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα καλαίσθητο πλεκτό φόρεμα, ενώ στις υπόλοιπες παρουσιάζει τα όμορφα τοπία του νησιού των Κυκλάδων.

«Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι.

Φωτ. INSTAGRAM
Φωτ. INSTAGRAM

Σε μία από τις φωτογραφίες της ποζάρει και σε ταβέρνα του νησιού, με το άδειο πιάτο της να... προδίδει ότι εκτός όλων των άλλων λατρεύει και το ελληνικό φαγητό.

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