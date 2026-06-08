Αποκάλυψη για SoulaGlamorous: Στο εδώλιο μετά από μήνυση Στάθη Σχίζα και ταυτοποίηση διαχειριστή

Άνοιξε ο δρόμος μετά από την τριετή έρευνα των Αρχών και την επιμονή του πρώην παίκτη του Survivor και επιχειρηματία Στάθη Σχίζα και της δικηγόρου του, να μην μείνει η μήνυση και η αγωγή εκ μέρους του εναντίον του δημοφιλούς προφίλ του Instagram Soula Glamorous.

Το 2023 όταν ο Στάθης Σχίζας αποχωρώντας από το Survivor All Star πληροφορήθηκε για διάφορες αναρτήσεις που είχαν γίνει από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και αφορούσαν το πρόσωπο του. Κατέθεσε μήνυση κατ΄ αγνώστων, ξεκίνησε η έρευνα και γνωρίζοντας πλέον ποιος κρύβεται πίσω από τον λογαριασμό, κρίθηκε βάσιμη η μήνυση και ασκήθηκε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

Η δίωξη ασκήθηκε εναντίον του φυσικού προσώπου που διαχειριζόταν τον λογαριασμό τη χρονική περίοδο που έγιναν οι αναρτήσεις. Η δίκη έχει οριστεί για τις αρχές του 2027.

Δείτε όσα λέει η δικηγόρος Γιούλη Ρετζέπη στη Super Katerina για την υπόθεση: