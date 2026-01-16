Στάθης Σχίζας: «Δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μάνα μου»

Ο Στάθης Σχίζας μίλησε στο “Breakfast@Star” για το εάν είναι στα σχέδιά του το να παντρευτεί και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. «Στα σχέδιά μου είναι κάποια στιγμή να κάνω οικογένεια και να κάνω κι άλλο ένα παιδάκι, αλλά δεν έχω βάλει κάποιο deadline, ότι δηλαδή μέχρι τότε πρέπει να το έχω κάνει. Το παιδί μου το έχω κάνει, δόξα τω Θεώ δεν με βιάζει κάτι, οπότε αν βρεθεί και η σύντροφος που με γεμίζει για να κάνω αυτό το βήμα, σαφώς και θα το κάνω.

Για εμένα η μητέρα μου είναι πραγματικά ηρωίδα. Έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή να φροντίζει τον πατέρα μου -ειδικά τώρα που έχει μια τόσο μεγάλη δυσκολία και εξαρτάται από εκείνη και αυτή βγάζει νύχια σε όποιον πάει να πλησιάσει- οπότε πραγματικά θα είμαι ευλογημένος αν με αγαπήσει τόσο πολύ κι εμένα η σύντροφος που θα διαλέξω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι’ αυτό δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μάνα μου. Το λένε και οι ψυχολόγοι ότι τα παιδιά ψάχνουν σαν σύντροφο τους γονείς τους γιατί από αυτούς έχουν πάρει τη φροντίδα σε μικρή ηλικία».

«Όταν κάποιος σε απογοητεύει μία φορά, θα σε απογοητεύσει ξανά»

Ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης αναφέρθηκε και στις δεύτερες ευκαιρίες που δίνει στους ανθρώπους, αλλά σχεδόν πάντα δεν τις αξίζουν. «Και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία μπορώ να δώσω σε έναν άνθρωπο, απλά στη δεύτερη ευκαιρία έχεις λιγότερο περιθώριο, στην τρίτη ευκαιρία έχεις ακόμη λιγότερο και πιο μετά εξαφανίζομαι. Έχω δώσει και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Είναι νόμος, όταν κάποιος σε απογοητεύει μία φορά, θα σε απογοητεύσει ξανά».