Στάθης Σχίζας: Ούτε νεκρός δεν θα ξαναπήγαινα στο «Survivor»

Ο πρώην νικητής του «Survivor» που συμμετείχε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και στο «Exathlon» έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε στα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης του νέου ριάλιτι λέγοντας:

«Έκανα ένα πέρασμα από το Exathlon για λίγο, έσπασα το χέρι μου και γύρισα. Ήταν ένα ωραίο πρότζεκτ, άδικα έκανε τόσο χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο Γιώργος Καράβας, παρόλο που νόμιζα ότι δεν θα ταιριάξει, με εξέπληξε ευχάριστα».

Κατηγορηματικά δήλωσε μεταξύ άλλων: «Τελείωσα με τα ριάλιτι. Ήδη έχω πολλές δουλειές, ετοιμάζω και καινούριο μαγαζί. Ούτε νεκρός δεν θα ξαναπήγαινα στο «Survivor». Κουράστηκα, ο κύκλος έκλεισε. Όταν έχεις μια καλή εμπειρία από κάτι, καλό είναι να μην το τραβάς άλλο».

Μιλώντας για την νέα σχέση της Ιωάννας Τούνη, μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου υποστήριξε: «Άμα είσαι μητέρα, απαγορεύεται να προχωρήσεις στη ζωή σου; Αυτά είναι του 1856. Εννοείται ότι πρέπει να προχωρήσει στη ζωή της».

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τον Στάθη Σχίζα και την Ιωάννα Τούνη σε τρυφερές περιπτύξεις στα σοκάκια της Μυκόνου και εκείνη είχε δηλώσει:

«Το να σου κρατήσει κάποιος από την παρέα σου το χέρι, την ώρα φοράς ψηλοτάκουνο κι είσαι σε πλακόστρωτο της Μυκόνου κι έχεις πιει 4 ποτά τέτοια ώρα, δεν σημαίνει κάτι».