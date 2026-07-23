Χρουσαλά - Πατίτσας: 20 χρόνια μαζί, 16 χρόνια παντρεμένοι - Ένας αληθινός έρωτας

Η Μαριέττα Χρουσάλα και ο Λέων Πατίτσας, επέλεξαν για άλλη μια φορά την Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να περπατάνε πιασμένοι χέρι χέρι στα σοκάκια του νησιού, απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που μετράει 20 χρόνια σχέσης και 16 χρόνια γάμου είναι αχώριστοι και πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Το πρώην μοντέλο και ο σύζυγός της, κατάφεραν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στην Αθήνα και να βρεθούν στο νησί των Ανέμων, με τα 3 τους παιδιά, για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Ευδιάθετοι και χαλαροί κάνουν την βόλτα τους στα Ματογιάννια, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών πάνω τους.