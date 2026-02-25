Ο Δένδιας «έμεινε» εκτός πρωινού καφέ αλλά η ΝΔ απέκτησε θέμα δημοσκοπήσεων

Τα επί πολλούς μήνες λιμνάζοντα νερά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι τάραξαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος από το βήμα κομματικής εκδήλωσης εξωτερίκευσε την προηγούμενη εβδομάδα τον προβληματισμό του για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι το…μυστικό για την αύξηση των γαλάζιων ποσοστών βρίσκεται στην επάνοδο στις παραδοσιακές αρχές και αξίες της παράταξης.

Καίτοι, η αιχμή Δένδια δεν πέρασε απαρατήρητη από το Μέγαρο Μαξίμου, προκρίθηκε η λύση της…λελογισμένης αντίδρασης με τον Παύλο Μαρινάκη να παρατηρεί πως δεν θυμάται κυβέρνηση της ΝΔ πιο συνεπή στο dna της παράταξης. Χθες, πάντως, το θέμα αναζωπυρώθηκε καθώς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης, έστρεψε μέσω του ραδιοφώνου Παραπολιτικά 90,1 fm τα βέλη του προς τον Υπουργό Άμυνας σημειώνοντας ότι «εάν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις» καθώς και ότι «φαντάζομαι πως έχει κάνει την αυτοκριτική του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα. Για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λειτούργησε πυροσβεστικά. Αφού εκτίμησε μέσω της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι «το θέμα περισσότερο μεγεθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες παρά υπάρχει», σημείωσε ότι «το μόνο, που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προβάλουμε το κυβερνητικό έργο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι δηλώσεις Δένδια δεν απασχόλησαν τον χθεσινό πρωινό καφέ στην πρωθυπουργική έδρα και όταν συζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα οι περισσότεροι έδειξαν να υποβαθμίζουν το όλο θέμα.

Είναι σαφές, πάντως, ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας θέτουν για πρώτη φορά ζήτημα δημοσκοπήσεων και…γαλάζιας βελόνας για το κυβερνών κόμμα, «προνόμιο», που μέχρι πρότινος είχε το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ορισμένοι στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δεν είδαν με καλό μάτι ούτε την παρέμβαση του Νίκου Δένδια για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ούτε και τη συγγνώμη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το φραστικό επεισόδιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Δημήτρη Καιρίδη στη Βουλή.

Σε αυτό το κλίμα το μόνο σίγουρο είναι πως ο εσωτερικός διάλογος στη Νέα Δημοκρατία αναμένεται ιδιαιτέρως ζωηρός εν όψει και του εκλογικού Συνεδρίου το τριήμερο 15 – 17 Μαίου στην Αθήνα.