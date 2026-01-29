Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων

Επίσημα πλέον συμμετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, το οποίο είνια μια οργανωμένη συνεργασία Δήμων που ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, εργαλεία και καλές πρακτικές.

Στόχος είναι οι πόλεις να γίνονται πιο ανθεκτικές απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις πλημμύρες και τους καύσωνες, μέχρι την προστασία κρίσιμων υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Η συμμετοχή κάθε Δήμου είναι σημαντική γιατί η ανθεκτικότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι σχέδιο, πρόληψη και οργάνωση, για να υπάρχει ετοιμότητα πριν από κάθε κρίση και όχι μετά. Έτσι, με σωστό σχεδιασμό προστατεύονται καλύτερα οι άνθρωποι και οι περιουσίες, ιεραρχούνται προτεραιότητες με βάση πραγματικά δεδομένα και διεκδικούνται πιο στοχευμένα χρηματοδοτήσεις για έργα που θωρακίζουν την κάθε πόλη.

Με΄τα την επίσημη ένταξη στο Δίκτυο θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας, ενός εργαλείου που θα δώσει έναν καθαρό "χάρτη πορείας" για το τι χρειάζεται να γίνει, πού και με ποια σειρά, ώστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να προετοιμαστεί καλύτερα για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, για να υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος και ποιότητα σε κάθε βήμα, προβλέπεται Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Ναϊτίδη, με συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών και εκπροσώπου του Δικτύου.