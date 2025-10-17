Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο νοσοκομείο - Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Breaking news icon BREAKING
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αγαπημένος «Νιόνιος» των Ελλήνων υποβάλλεται σε μία σειρά από εξετάσεις.

Φωτο: INTIME NEWS
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο εμβληματικός Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και ερμηνευτής, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το βράδυ της Παρασκευής (17/10).

Η κατάσταση της υγείας του τραγουδοποιού που έχει χαρίσει στο ελληνικό τραγούδι χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια όπως η «Συννεφούλα», το «Ας κρατήσουν οι χοροί» και πολλά άλλα, φέρεται να είχε επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο γνωστός για τον ιδιαίτερο και πρωτοποριακό του στίχο, τη μουσική και τη σκηνική του παρουσία, ο αγαπημένος «Νιόνιος» των Ελλήνων, υποβάλλεται σε μία σειρά από εξετάσεις και εφόσον όλα εξελιχθούν καλά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.

