Ο εκλογικός νόμος εξελίσσεται σε «κακό σπυρί» για το Μαξίμου

Η συνέπεια του πρωθυπουργού ως προς την εναντίωση του σε σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου είναι αν μη τι άλλο αξιοπρόσεκτη. Σε μία περίοδο, που η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κινείται γύρω στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, προδήλως μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε εκ νέου μέσα από τη συχνότητα του ertnews αυτή τη φορά τροποποιήσεις στο εκλογικό σύστημα.

Από την ταπεινή μου πλευρά πάντως είμαι σε θέση να γνωρίζω πως ο πρωθυπουργός δέχεται σταθερά εισηγήσεις από επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και Υπουργούς του – εσχάτως μάλιστα οι σχετικές οχλήσεις έχουν γίνει εντονότερες – να προχωρήσει σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο χάριν της κυβερνησιμότητας και της σταθερότητας που συχνά και πυκνά επικαλείται.

Το επιχείρημα δε στερείται βάσης, ωστόσο, ο πρωθυπουργός δείχνει αμετακίνητος. Στους συνομιλητές του επαναλαμβάνει ότι δεν αρέσκεται στις αλλαγές εν κινήσει και υπενθυμίζει ότι το ίδιο…έργο ανέβηκε και προ των εκλογών του 2023 και ο ίδιος δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.

Εύκολα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς πως το…μονότονο όχι του πρωθυπουργού δεν χαροποιεί ιδιαίτερα τους υποστηρικτές της αντίθετης άποψης. Οι τελευταίοι, πάντως, δεν φαίνεται να χάνουν το κουράγιο τους και θεωρούν πως συν τω χρόνω θα κατορθώσουν να μεταπείσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το διακύβευμα της σταθερότητας, ιδίως σε μία περίοδο, όπου περιφερειακά και διεθνώς επικρατεί ρευστότητα είναι υπεράνω προσώπων και κομμάτων σημειώνουν τα ίδια πρόσωπα, που δε συμμερίζονται το επιχείρημα της…ηττοπάθειας. Ίδωμεν…