«Άνοιξη» μέσα στον χειμώνα βλέπει για την κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρά τις ανησυχίες Τασούλα

Αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και μάλιστα με αυτοδυναμία χωρίς να αλλάξει ο εκλογικός νόμος εμφανίστηκε κατά τη χθεσινή του συνέντευξη στo Ertnews o πρωθυπουργός.

«Στο δικό μου μυαλό υπάρχει μια εκλογή, δεν ακούω αυτά για διπλές-τριπλές κάλπες. Η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη. Προσωπικά πιστεύω ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για αυτά» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία αποστροφή, που από ορισμένους ερμηνεύτηκε και ως απάντηση στους προβληματισμούς, που φέρεται να εξέφρασε ο ΠτΔ σύμφωνα με κυριακάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».

Περιμένουν δημοσκοπική... άνοιξη από τον Ιανουάριο

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η αισιοδοξία, που εκπέμπει ο πρωθυπουργός δεν είναι αβάσιμη. Ο ίδιος θεωρεί πως ο ίδιος και η κυβέρνηση του έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι ορατών και αδιόρατων αντιπάλων. Η θετική πορεία της Οικονομίας είναι σίγουρα ένα από αυτά. «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι. Τους επόμενους μήνες θα δοθούν περισσότερα από 2 δισ. ευρώ στους πολίτες», υπενθύμισε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς το κυβερνών κόμμα προσδοκά τη δημοσκοπική…άνοιξη μετά τον Ιανουάριο, όταν περί τα 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αύξηση του εισοδήματος τους από τη σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος.

Όπως, εξάλλου, έγραψε εγκαίρως το flash.gr, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε πως κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση σπιτιών, προκειμένου να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά στην αγορά με στόχο να αποκλιμακωθούν οι τιμές.

Ακόμη ένας λόγος αισιοδοξίας πηγάζει από τα ενεργειακά mega deals των τελευταίων ημερών, τα οποία επιφυλάσσουν στην Ελλάδα επικυρίαρχο ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και τη γεωπολιτική πραγματικότητα, που διαμορφώνουν οι ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα και σε μία προφανή προσπάθεια διασυνδέσει αυτές τις σημαντικές εξελίξεις με την καθημερινότητα των πολιτών ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «καθ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σήμερα τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι μεσοπρόθεμα και μακροπρόθεσμα οι τιμές ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Άρα πρέπει να κρατήσουμε την αναβάθμιση της χώρας και τη θετική προοπτική η χώρα να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα καθώς σε 18 μήνες θα έχουμε γεωτρύπανο».

Στην πολιτική σκακιέρα ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει την επίθεση, που εξαπέλυσε εναντίον του και της κυβέρνησης του ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ ερωτηθείς για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα διερωτήθηκε «εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια;»