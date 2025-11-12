Προϋπολογισμός: Με νέα μέτρα ο Μητσοτάκης για το στεγαστικό

Ευκαιρία υπέρβασης του δυστοπικού εσωκομματικού τοπίου των τελευταίων εβδομάδων προσφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου ο…μήνας του προΰπολογισμού, που είθισται τέτοια εποχή να εξωραίζει την εικόνα της εκάστοτε κυβέρνησης στρέφοντας εκ νέου τους προβολείς του ενδιαφέροντος στις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου.

Η ευεργετική επίδραση της συγκυρίας της ψήφισης του προΰπολογισμού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την κυβέρνηση, καθώς πασχίζει να εξέλθει της στενωπού διαδοχικών κρίσεων, όπως ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες οι δικαστικές εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Οι ασφαλείς πληροφορίες μου αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στους Άκη Σκέρτσο και Κυριάκο Πιερρακάκη να παρουσιάσουν προτάσεις για ένα νέο πακέτο σχετικά με το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να πέσουν στην αγορά περισσότερα διαθέσιμα σπίτια και κατά πληροφορίες μελετάται η επέκταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών για Air bnb και σε άλλες κορεσμένες κατά βάση περιοχές πλην του κέντρου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται, επίσης, πλέγμα κινήτρων, όπως η γενναία επιδότηση για την ανακαίνιση ακινήτων υπό τον όρο πως αυτά θα περάσουν σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης. Όπως πληροφορούμαι τις σχετικές ανακοινώσεις σκοπεύει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση στη Βουλή προ της ψηφοφορίας για τον προΰπολογισμό στις 17 Δεκεμβρίου.