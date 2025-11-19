Τσιάρας, Χατζηδάκης, Πετραλιάς οι τρεις που κρίνουν το αγροτικό «μέτωπο»

Το αγροτικό παραμένει το υπ' αριθμόν ένα «μέτωπο» αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση στο φόντο των δυσμενών επιπτώσεων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κλίμα στον αγροτικό κόσμο είναι έκρυθμο και η τωρινή…ανακωχή μπορεί εύκολο να δώσει τη θέση της σε παρατεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις, που είναι σίγουρο ότι θα δοκιμάσουν τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας καθώς οι περισσότεροι από τους «γαλάζιους» περνούν ούτως ή άλλως εξαιρετικά δύσκολα στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Η χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού για έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους, που έχασαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς έρχεται να απαντήσει στη δικαιολογημένη αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, η οποία είχε μεταφερθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και τα κομματικά όργανα από αρκετούς βουλευτές της περιφέρειας τις προηγούμενες εβδομάδες.

Το συγκεκριμένο ποσό θα δοθεί στους δικαιούχους πριν από το τέλος του έτους, ωστόσο, οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να μετατεθούν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδος, καθώς ο καθ' ύλην αρμόδιος, Υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, έχει εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμα αυτήν την περίοδο λόγω του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, οι προκλήσεις δε σταματούν εδώ για την κυβέρνηση. Κωστής Χατζηδάκης και Κώστας Τσιάρας έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας την καθόλου εύκολη αποστολή της καταβολής της βασικής ενίσχυσης ( 600 – 700 ευρώ ) έως το τέλος Νοεμβρίου.

Και είμαι σε θέση να γνωρίζω πως τα ξενύχτια δίνουν και παίρνουν τα τελευταία 24ώρα στον άξονα Μποδοσάκειου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι πληρωμές θα ξεκλειδώσουν, εφόσον ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση του νέου συστήματος πληρωμών, ιδίως σε ό,τι αφορά στους κτηνοτρόφους.