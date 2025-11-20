«Πράσινο φως» για τις επιδοτήσεις των αγροτών – «Σε 10 ημέρες οι πληρωμές» ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης

Το πολυαναμενόμενο «ΟΚ» από την Κομισιόν για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων δόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (19.11.2025), ανοίγοντας τον δρόμο για την πληρωμή των κτηνοτρόφων. Την είδηση επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα (20/11) στο Open, τονίζοντας πως το νέο σύστημα που παρουσίασε η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διασταυρώσεις στοιχείων έλαβε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.

«Μετά την έγκριση, περνάμε στην υλοποίηση. Ο αλγόριθμος ενεργοποιείται και οι επιδοτήσεις θα πληρωθούν μέσα σε περίπου 10 ημέρες» ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τι πληρώνεται τώρα – Τι έρχεται στη συνέχεια

Η πρώτη δόση αφορά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή το 70%, η οποία –όπως είπε– θα καταβληθεί με το υβριδικό σύστημα που εφαρμόζεται φέτος μεταβατικά.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το υπόλοιπο 30%, μετά τους απαραίτητους ελέγχους.

Παράλληλα, έρχονται:

οι πληρωμές του Μέτρου 23 για τους αγρότες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης

καθώς και μια σειρά από μικρότερα προγράμματα που θα έχουν κλείσει έως το τέλος του έτους.

Πώς θα υπολογιστούν οι επιδοτήσεις – Το νέο υβριδικό μοντέλο

Κορυφαίο ερώτημα για χιλιάδες κτηνοτρόφους: Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των ζώων και άρα το ύψος της επιδότησης;

Το 2025 εφαρμόζεται ένα μεταβατικό, υβριδικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται:

στην παραγωγή κρέατος και γάλακτος,

στην αγορά ζωοτροφών,

στις δηλώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

Οι παραπάνω παράμετροι λειτουργούν φέτος ως «τεκμήρια» για την πραγματική δυναμικότητα κάθε κτηνοτροφικής μονάδας.

Από το 2026, όμως, όλα αλλάζουν:

μπαίνουν συστηματικές διασταυρώσεις στοιχείων από το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων,

και σταδιακά ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό τσιπάρισμα ζώων, που θα δίνει πλήρη εικόνα ανά μονάδα.

Ταυτόχρονα μπαίνει τέλος στην πρακτική δήλωσης βοσκοτόπων… όπου να ’ναι.

«Ο κτηνοτρόφος θα μπορεί να δηλώνει βοσκοτόπια μόνο στον νομό του και στους όμορους νομούς. Η τεχνική λύση σταματά. Επανέρχεται η λογική στο σύστημα» σημείωσε με νόημα ο Κωστής Χατζηδάκης.



Και πρόσθεσε κάτι που ήδη συζητείται έντονα, «επειδή εφαρμόζουμε το νέο σύστημα, θα περισσέψουν χρήματα. Αυτά δεν θα τα πάρει η Κομισιόν πίσω – θα ανακατανεμηθούν στους έντιμους παραγωγούς».

Στο μέτωπο των επενδύσεων: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να λέει “όχι”»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κλήθηκε να σχολιάσει και το μέτωπο των διεθνών επενδύσεων, μετά τις δηλώσεις Γκιλφόιλ και την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας.



Ο κ. Χατζηδάκης ήταν καθαρός, «το ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι θετικό. Πρέπει να το χαιρετίσουμε. Δεν μπορούμε να αποκρούουμε επενδυτικές προτάσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει και ότι τα δύο λιμάνια μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Ο Πειραιάς –όπως είπε– έχει σαφή προσανατολισμό στα εμπορευματοκιβώτια, ενώ η Ελευσίνα θα μπορούσε να αναπτύξει εξειδίκευση στα bulk carriers, δηλαδή στα χύδην φορτία, ανοίγοντας νέα πεδία για την ελληνική λιμενική και ναυτιλιακή βιομηχανία.