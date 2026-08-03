Ο Ελληνικής καταγωγής Αλέξης Γιαννούλιας διεκδικεί τη δημαρχία του Σικάγο

Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής πολιτικής σκηνής, ο Αλέξης (Alexi) Γιαννούλιας, ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Σικάγο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του πορεία.

Ο Γιαννούλιας υπηρετεί σήμερα ως Υπουργός Εσωτερικών (Secretary of State) της Πολιτείας του Ιλινόι και θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους υποψηφίους για τις δημοτικές εκλογές του 2027. Διαθέτει σημαντική πολιτική εμπειρία, έχοντας διατελέσει και Ταμίας (State Treasurer) του Ιλινόι, ενώ η καμπάνια του ξεκινά με ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική στήριξη και υψηλή αναγνωρισιμότητα.

Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του τόνισε ότι το Σικάγο χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να είναι «ταυτόχρονα αποτελεσματική και ανθρώπινη», δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Η υποψηφιότητά του αναμένεται να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική μάχη για τον Δήμο του Σικάγο, καθώς θα βρεθεί απέναντι σε κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί εάν ο νυν δήμαρχος Brandon Johnson θα διεκδικήσει νέα θητεία.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνάντησή του με Έλληνες εκπροσώπους στο Δημοκρατικό Συνέδριο του Σικάγο, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που προώθησε ως Secretary of State για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.