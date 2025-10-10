Ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ο Θεμιστοκλέους στο υπό ανέγερση νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας επισκέφτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης την Παρασκευή (10/10), συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Τον Υπουργό Υγείας υποδέχτηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Νίκος Πεφάνης, οι βουλευτής Μεσσηνίας Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς και ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός.

Ο Υπουργός αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωσε: «Επισκέπτομαι για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων ιατρικού και λοιπού προσωπικού για το Νοσοκομείο Καλαμάτας και για το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. Σκοπός μας είναι να ενισχυθούν και τα δύο νοσοκομεία, να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, να ενισχυθούν με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας, να συνεχίσει να είναι ένα από τα καλύτερα και γιατί όχι το καλύτερο νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές και της Μεσσηνίας και της Λακωνίας που είναι παρόντες σήμερα μαζί μου όπου είδαμε τα προβλήματα σε όλη την περιοχή του νομού Μεσσηνίας και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά».

Επίσκεψη Θεμιστοκλέους στο υπό ανέγερση νοσοκομείο Σπάρτης

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους πραγματοποίησε την ίδια μέρα επίσκεψη στο υπό ανέγερση Νέο Νοσοκομείο Σπάρτης.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Υγείας. Κατά την επίσκεψή του, ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από τους υπευθύνους του έργου για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια υλοποίησης, ενώ εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Ο Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Η ανέγερση του νέου νοσοκομείου Σπάρτης αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόκειται για μια υποδομή που θα αλλάξει τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Με την ευκαιρία της σημερινής μου επίσκεψής, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μία φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δρακόπουλο για τη σπουδαία αυτή δωρεά, που ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες του».

Ο Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το νέο νοσοκομείο το οποίο θα διαθέτει 146 κλίνες, εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των νοσοκομείων της χώρας, που περιλαμβάνει έργα υποδομών, ψηφιοποίηση υπηρεσιών και ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του.

«Με έργα όπως αυτό, διαμορφώνουμε μια νέα πραγματικότητα για τη δημόσια υγεία. Θέλουμε νοσοκομεία σύγχρονα, λειτουργικά, φιλικά προς τον πολίτη και τον επαγγελματία υγείας. Η Σπάρτη είναι σήμερα παράδειγμα αυτής της νέας εποχής για την Υγεία στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.