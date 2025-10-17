Ο Γερμανός ΥΠΕΞ «κλείνει το μάτι» στην Άγκυρα για Eurofighter

Εξοπλιστικά δώρα περιμένουν στην Άγκυρα από Βερολίνο με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία. Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα Eurofighter στην κορυφή της ατζέντας.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία και θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Τουρκίας με τη βοήθεια των μαχητικών Eurofighter είναι επίσης προς το συμφέρον της Γερμανίας.

Ο Υπουργός Βάντεφουλ, σε συνέντευξη του στη Hürriyet, σχολίασε την απόφαση της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς να εγκρίνει την πώληση των μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, δηλώνοντας: «Πιστεύω το εξής: Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα. Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε ότι η Τουρκία μπορεί να αυξήσει την αποτρεπτική της ισχύ με τη βοήθεια των αεροσκαφών Eurofighter ως σύμμαχος, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον μας.»

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε επίσης: «Η Τουρκία είναι για εμάς ένας στρατηγικός εταίρος-κλειδί εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ», ενώ επισήμανε ότι «οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες είναι ακόμη σε εξέλιξη».

Η συνέντευξη Βάντερφουλ έρχεται λίγη ώρα μετά από αντίστοιχο δημοσίευμα της γερμανικής Handelsblatt, που έκανε λόγο για πώληση 40 μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία.

«Πρωταγωνιστής-κλειδί στην περιοχή»

Ο Βάντεφουλ απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με τις προσπάθειες της Τουρκίας και του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα ως εξής: «Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός και επιδραστικός παράγοντας τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, και όχι μόνο για γεωγραφικούς λόγους. Δεν συμφωνούμε πάντα για το πώς ορίζεται συγκεκριμένα αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, αλλά η Τουρκία και η Γερμανία εργάζονται εντατικά, χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά μέσα που διαθέτουμε, για να φέρουμε ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο και να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή. Προσωπικά εκτιμώ τον ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, για να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το 20-σημείων σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, είναι σημαντικό και για τις δύο χώρες να τερματιστεί αυτή η επιθετικότητα το συντομότερο δυνατό. Η Κωνσταντινούπολη είναι ένας σημαντικός τόπος όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μοντρέ, η Τουρκία φέρει σημαντική ευθύνη για τη Μαύρη Θάλασσα».