Ο Γιάννης Δραγασάκης επιστρέφει στη Βουλή

Μεγάλα μπερδέματα - σίγουρα μεγαλύτερα από το «μπόι» της - προκαλεί η Νέα Αριστερά.

Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής και τώρα το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την έδρα.

Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου τον οποίο ρώτησα σχετικά μου μετέφερε την πληροφορία ότι ο κ. Δραγασάκης, κατά μεγάλη πιθανότητα, επιστρέφει στη Βουλή αφού θα την πάρει την έδρα ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του Δυτικού Τομέα.

Για την ιστορία, αναφέρω πως εάν δεν επιλέξει να πάρει την έδρα ο κ. Δραγασάκης τότε επόμενος στη λίστα είναι ο Δημήτρης Βίτσας ο οποίος βρίσκεται... στη Νέα Αριστερά. Τρέλα!