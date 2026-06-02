Σακελλαρίδης: Ειλημμένη η απόφαση των αποχωρήσεων από τη Νέα Αριστερά, αφορμή η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Η Νέα Αριστερά επιχειρεί να διαχειριστεί τις νέες εσωκομματικές αναταράξεις μετά το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων με τον πρόεδρο κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη να αφήνει σαφείς αιχμές προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στον Alpha Radio 98.9, ο κ. Σακελλαρίδης χαρακτήρισε «ειλημμένη» την απόφαση των αποχωρήσεων, συνδέοντάς την ευθέως με τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Παρότι έκανε λόγο για μια πολιτικά σεβαστή επιλογή, προειδοποίησε ότι η αντιπαράθεση στον χώρο της Αριστεράς δεν πρέπει να μετατραπεί σε «ανθρωποφαγία και τοξικότητα», φαινόμενα που –όπως είπε– έχουν ήδη τραυματίσει τον προοδευτικό χώρο τα προηγούμενα χρόνια.

Υποστήριξε ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα αποτελέσει πλήγμα για την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας πως η Νέα Αριστερά είχε μέχρι σήμερα μια ιδιαίτερα μαχητική παρουσία απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.

«Πυρά» στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Στρέφοντας τα πυρά του προς την ΕΛΑΣ., ο κ. Σακελλαρίδης κατηγόρησε το νέο κόμμα ότι επενδύει κυρίως σε γενικόλογες διακηρύξεις χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Όπως σημείωσε, έννοιες όπως η φορολογική δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια ή η ανάπτυξη δεν αρκούν ως πολιτικά συνθήματα αν δεν συνοδεύονται από σαφείς και κοστολογημένες προτάσεις.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκύπτει ένα κόμμα που δεν αναζητά ουσιαστικές συνεργασίες με τις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αλλά επιλέγει μια διαρκή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά.

Ο κ. Σακελλαρίδης άσκησε κριτική και στη χρήση του όρου «Αριστερά» από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως επιχειρείται περισσότερο ένα πολιτικό παιχνίδι συμβόλων παρά μια ουσιαστική αναφορά στις παραδόσεις και το περιεχόμενο της Αριστεράς.

Αναφερόμενος στα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς, ο κ. Σακελλαρίδης παραδέχθηκε ότι το κόμμα δεν επένδυσε όσο έπρεπε στη δική του αυτόνομη πολιτική ταυτότητα, με αποτέλεσμα να εκπέμπει συχνά μια εικόνα μεταβατικότητας και πολιτικής αβεβαιότητας.

Παρά τις εξελίξεις, υποστήριξε ότι η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να διαθέτει πολιτικό χώρο και δυνατότητα επανεκκίνησης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανασύνθεσης της Αριστεράς.