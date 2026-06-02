Καρυστιανού: 18.000 ευρώ η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, τα πλήρωσα εγώ - Ξαναζεσταμένο φαγητό ο Τσίπρας

«Η αρχική «συζήτηση» έγινε με την κόρη μου και ο πρώτος άνθρωπος που έμαθε για την απόφασή μου ήταν ο γιος μου. Ήταν φοβισμένος και μου είπε ότι «θα σε κατηγορήσουν πως από την αρχή σε αυτό στόχευες».

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος την έλαβε τον περασμένο Οκτώβριο και αφού, όπως είπε, είχε διαπιστώσει τι γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη από την αρχή πιθανότατα να μη με γνωρίζατε σήμερα» είπε η κ. Καρυστιανού για τα Τέμπη.

«Πλήρωσα 18.000 ευρώ για την εκδήλωση»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» απάντησε για πρώτη φορά σχετικά με το κόστος της εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης - εκδήλωση την οποία χαρακτήρισε «απλή» και με κόστος 18.000 ευρώ τα οποία, όπως είπε, πλήρωσε η ίδια.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στα εθνικά θέματα και στο επεισόδιο της Κάσιο το καλοκαίρι του 2024.

«Εγώ δεν θα έφευγα, είναι υποχρέωσή μου να αμυνθώ για τη χώρα μου» είπε η κ. Καρυστιανού.

«Ξαναζεσταμένο φαγητό ο Τσίπρας»

Η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε «Glamorous» την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο. «Είχε θέαμα αλλά όχι ουσία, είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό και όταν το φαγητό είναι ξαναζεσταμένο τότε το θέμα είναι επικοινωνιακό και όχι ουσίας» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέρριψε κάθε σενάριο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορούσε να δεχθεί θέσεις του «Κινήματος», όπως για παράδειγμα για τα funds, ενώ υποστήριξε πως δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με «το παλιό σύστημα» γιατί έτσι, όπως υποστήριξε, «θα αλλοιωνόταν το Κίνημα που αποτελείται από ανθρώπους που ήταν στον καναπέ».