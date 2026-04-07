Ο Ιάπωνας συγγραφέας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης

Ο Χαρούκι Μουρακάμι είναι ένας από τους κορυφαίους και πιο πολυδιαβασμένους σύγχρονους συγγραφείς στον κόσμο. Η πιο γνωστή συγγραφική του επιτυχία του είναι το μυθιστόρημα «Το νορβηγικό δάσος» το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 10.000.000 αντίτυπα και έγινε κινηματογραφική ταινία.

Μια φράση του από το βιβλίο «Μετά το σεισμό» επικαλέστηκε ο προϊστάμενος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δημακαρέας, ο οποίος θέλοντας να σχολιάσει τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα συγκρουστεί με το «βαθύ κράτος», παρέπεμψε στον Ιάπωνα συγγραφέα που είχε υποστηρίξει ότι «όσο μακριά κι αν ταξιδέψεις, δεν μπορείς ποτέ να ξεφύγεις απ’ τον εαυτό σου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρήκε ενδιαφέρουσα την ανάρτηση του Δημακαρέα και την αναπαρήγαγε. Δεν ξέρω αν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαβάσει το βιβλίο, αν και γενικότερα βιβλιόφιλος. Να ενημερώσω πάντως ότι σε αυτό, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια βιβλική καταστροφή στο Τόκιο όπου ένας γιγάντιος βάτραχος σώζει την ιαπωνική πρωτεύουσα από τον καταστροφικό σεισμό που ετοιμάζει ένα τεράστιο σκουλήκι.

Στα μυθιστορήματα οι συγγραφείς μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους να οργιάσει. Αλλά εν προκειμένω, το υπονοούμενο της επίμαχης φράσης είναι κάτι παραπάνω από σαφές και εύληπτο ότι απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη (το σκουλήκι κατά τον Μουρακάμι) και αυτό ιντρίγκαρε τον κ. Ανδρουλάκη (σε ρόλο βατράχου).