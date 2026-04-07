ΠΑΣΟΚ: Η ανάγνωση των νέων δημοσκοπήσεων και οι ανακοινώσεις των πρώτων ψηφοδελτίων

Για ένα μακρύ χρονικό διάστημα οι δημοσκοπήσεις -λόγω της κολλημένης βελόνας- αποτελούσαν το αδύναμο σημείο του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας σε θέση αμηχανίας τα στελέχη του, που έπρεπε στα πάνελ να απαντούν στις επίμονες ερωτήσεις γιατί το κόμμα τους δεν παίρνει τα πάνω του.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, δεν περνά απαρατήρητο από τα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη το γεγονός -όπως μεταφέρουν στον FLASH αρμόδιες πηγές- ότι για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ να αποκομίζει κέρδη και να καταγράφει ανοδικές τάσεις στα ποσοστά του.

Σχετικά μικρές προς το παρόν, αλλά ικανές να δώσουν επιχείρημα και κυρίως αισιοδοξία και ψυχολογικές ανάσες. Την ίδια ώρα, το στοιχείο που υπογραμμίζουν ως ενθαρρυντικό παράγοντες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτιμώντας μάλιστα ότι δεν θα είναι παροδικό, είναι η κάμψη της ΝΔ, η οποία αρχίζει ως φαίνεται να «πληρώνει» τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημοσκόπηση της ALCO (για τον ALPHA), η οποία συμπεριέλαβε και το πολιτικό κλίμα που προέκυψε μετά τις αποκαλύψεις των νέων δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην οποία το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων έχει απώλειες 1,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, μένοντας στο 23,8%. Δηλαδή κάτω από το όριο του 25%, που το πρώτο κόμμα λαμβάνει το κλιμακωτό μπόνους των εδρών. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει κατά 1,2% και με 12% βρίσκεται καθαρά στη δεύτερη θέση, εξέλιξη που εκτός των άλλων ερμηνεύεται και ως θετικό μήνυμα συσπείρωσης μετά το ενωτικό συνέδριο του Ταε Κβο Ντο.

Από την Χαριλάου Τρικούπη, που πλέον ζητούν ανοιχτά και επίσημα εκλογές, επισημαίνουν ως αξιοσημείωτα δύο ακόμη ευρήματα, στα οποία προστίθεται το παλαιότερο, σύμφωνα με το οποίο ένα σχεδόν 70% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής.

Το πρώτο έχει να κάνει με την εκτίμηση των πολιτών ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αναποτελεσματική σε ποσοστό 66% και το 52%, δηλαδή ένας στους δύο πολίτες τη χαρακτηρίζει «ασταθή», απάντηση που πλήττει το κυβερνητικό αφήγημα ότι μόνο η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέχουν σταθερότητα. Υπό το φως των καταιγιστικών εξελίξεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και υπό το βάρος της υπόθεσης των παρακολουθήσεων που παραμένει ανοιχτή, η απάντηση ότι για το 73% των ερωτηθέντων η λέξη «συγκάλυψη» είναι εκείνη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση, εγείρει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας για την γαλάζια πλειοψηφία.

Και ψηφοδέλτια μετά το Πάσχα

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν παραβλέπουν ότι η δημοσκοπική διαφορά παραμένει διψήφια, ωστόσο η ανάλυση που κάνουν είναι ότι αυτό θα αλλάξει και η ψαλίδα θα βαίνει μειούμενη, χωρίς να αποκλείεται μόλις προκηρυχθούν και τεθούν τα πολιτικά διλήμματα, το τοπίο να είναι ακόμη πιο ελπιδοφόρο για το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, η δεξαμενή της γκρίζας ζώνης των αναποφάσιστων είναι αρκετά μεγάλη και ευρύχωρη και η στόχευση είναι τα πολιτικά «δίχτυα» που θα απλωθούν να βγάλουν μια καλή «ψαριά».

Προς στιγμήν, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν ως μοναδική διέξοδο τις εκλογές, όπως κατέστησε σαφές χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα επαναλάβει και σήμερα μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης, ενώ δηλώνουν έτοιμοι για τη διεξαγωγή τους, κάτι που αναμένεται να γίνει πιο έντονο μετά το Πάσχα με τις πρώτες ανακοινώσεις ψηφοδελτίων και υποψηφίων βουλευτών.

Βασική γραμμή στο δίπολο των επιλογών που, σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, θα έχουν οι ψηφοφόροι είναι η ταύτιση της ΝΔ με τη διαφθορά, τις ανισότητες και τον «πολιτικό βούρκο», ενδεικτική η φράση ότι «ο κ. Μητσοτάκης αποτελεί βαρίδι» και στον αντίποδα, η παρουσίαση της πολιτικής προγραμματικής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ ως συνώνυμο της αλλαγής, της αξιοκρατίας και της κάθαρσης, χωρίς περιπέτειες και παρατράγουδα, όπως είχε συμβεί προ μιας δεκαετίας με τις «αυταπάτες του Αλέξη Τσίπρα».