ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι «11» για την άρση ασυλίας τους - Έρχεται η τρίτη δικογραφία

Εκτάκτως και εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών (10.00) η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας που σχημάτισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και οι «11» αναμένεται να ζητήσουν να αρθεί η κοινοβουλευτική τους προστασία προκειμένου η υπόθεσή τους να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, με φόντο και το χθεσινό πρωθυπουργικό μήνυμα και το σαφές αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς στην ευρωπαϊκή εισαγγελία «να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις».



Κατά πληροφορίες, άπαντες οι εμπλεκόμενοι θα τοποθετηθούν στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση - οι περισσότεροι ωστόσο δια υπομνήματος - και θα υποστηρίξουν πως ουδέποτε προχώρησαν σε παράνομες ενέργειες. Δια ζώσης, εκτός απροόπτου, αναμένεται να καταθέσει τη δική του θέση ο παραιτηθείς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, και ενδεχομένως ένας ή δυο ακόμη βουλευτές.



Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή Δεοντολογίας θα εισηγηθεί σήμερα την άρση βουλευτικής ασυλίας των «11», με την Ολομέλεια να λαμβάνει την τελική της απόφαση δια ονομαστικής ψηφοφορίας σε ειδική συνεδρίαση αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Καθ' οδόν και η τρίτη δικογραφία





Εντός της ημέρας αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης και η τρίτη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους επίσης «γαλάζιους» Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, στην οποία αναφέρεται πως προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Εφόσον διαβιβαστεί στη Βουλή, οι δυο αναφερόμενοι βουλευτές θα λάβουν άμεσα γνώση του φακέλου. Η νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας ωστόσο αναμένεται να προγραμματιστεί για μετά το Πάσχα, εφόσον επιβεβαιωθεί πως εν προκειμένω δεν ελλοχεύει κίνδυνος παραγραφής.



Αυτό σημαίνει πως η πρόσκληση για τη σύγκληση της επιτροπής για τους «2» δεν αποκλείεται να σταλεί μετά το σούβλισμα του οβελία και ακολούθως η δικογραφία θα διανεμηθεί στους βουλευτές - μέλη της επιτροπής και μέσω αυτών θα ενημερωθούν όλες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες.