Ο Καιρίδης ίσως ήθελε τον Μητσοτάκη στην Επιτροπή

Στο κοινοβούλιο υπάρχουν κάποιοι ικανοί βουλευτές που έχουν όμως μια τάση μεγαλομανίας.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Δημήτρης Καιρίδης. Ο βουλευτής της ΝΔ που πήγε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, μια ημέρα μετά από την τελετή για την πρώτη γαλανόλευκη Belharra και μπροστά σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης αλλά και εκπροσώπους από τις ομοσπονδίες των στρατιωτικών, έστησε επεισόδιο με τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη γιατί... ήθελε στην Επιτροπή τον υπουργό, Νίκο Δένδια.

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Δένδιας που επέστρεψε αργά χθες το βράδυ από τη Γαλλία, σήμερα ταξίδεψε για το Βελιγράδι μετά από πρόσκληση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Που να ξέρει βέβαια και ο πρόεδρος της Σερβίας ότι ο κ. Καιρίδης είχε άλλα σχέδια για τον υπουργό.

Προφανώς ο Καιρίδης γνωρίζει ότι η παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού είναι προβλεπόμενη, όπως και το ότι η στάση του ήταν απολύτως προσβλητική για το πρόσωπο του υφυπουργού μέσα στην Επιτροπή, ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική του γνώμη για το εάν είναι κατάλληλος ή όχι για τη θέση.

Οπότε- και με βάση την εμπειρία του - ήξερε ότι η στάση του θα προκαλούσε ενδοκυβερνητικό θέμα από το πουθενά. Ίσως πάλι να ήθελε τον ίδιο τον Μητσοτάκη στην Επιτροπή που για κακή του τύχη είχε μια «μικρή» υποχρέωση στις Βρυξέλλες από την οποία ξεμπέρδεψε κάπως αργά..