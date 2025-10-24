«Ο καρκίνος για μένα ήταν ευλογία» - «Κατάθεση» ψυχής 9 χρόνια μετά τη διάγνωση

Ήταν πάντα συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις της και δεν έχανε ποτέ ραντεβού.

Η Ηρακλειώτισσα, Ελένη Δασκαλάκη, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού πριν από 9 χρόνια, τη χρονιά που παρέλειψε τον τακτικό της έλεγχο!

"Μία φορά στα τόσα χρόνια δεν έκανα εξετάσεις και αυτή τη μία φορά διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού!", εξομολογείται στο Cretalive...

Διαβάστε για την Ηρακλειώτισσα, Ελένη Δασκαλάκη και τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού.