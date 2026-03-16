Ο «κύριος Χ» της 17 Νοέμβρη και οι κρίσιμες συναντήσεις με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Δύο καθοριστικά στοιχεία που συνέβαλαν στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη αναδείχθηκαν στο τέταρτο μέρος του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την τρομοκρατική οργάνωση που σημάδεψε την περίοδο της Μεταπολίτευσης, μέχρι την έκρηξη στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002.

Πρόκειται για τη δολοφονία του Βρετανού ταξιάρχου Στίβεν Σόντερς και για την εμφάνιση του λεγόμενου «κυρίου Χ». Ο άνθρωπος αυτός φέρεται να επικοινώνησε με τον τότε – αλλά και σημερινό– υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας να συναντηθούν.

Στις επαφές που ακολούθησαν, όπως ανέφερε ο υπουργός μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, ο «κύριος Χ» παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης και τη δομή της οργάνωσης. «Ο άνθρωπος αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Άρχισε να με καθοδηγεί μέρα με τη μέρα γιατί βρισκόμασταν, πολλές φορές, και κάθε μέρα. Πολλές ώρες, νύχτες. Βρισκόμασταν από διάφορες αποθήκες στην ύπαιθρο μέχρι δωμάτια ξενοδοχείων», είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε ερώτηση εάν αυτός ο άνθρωπος μπήκε φυλακή, ο υπουργός δεν ήθελε να απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο «κύριος Χ» γνώριζε σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και φέρεται να πίστευε πλέον ότι η δράση της οργάνωσης είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο.



Την ίδια στιγμή, αποκαλύφθηκε ότι το όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου «ψιθυριζόταν» στους διαδρόμους των υπηρεσιών ασφαλείας αρκετά χρόνια πριν από την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Για να φτάσουν όμως οι Αρχές σε πιο σαφή συμπεράσματα, χρειάστηκε να συνδυαστούν διάφορα στοιχεία που προέκυψαν από προσεκτικότερη και πιο συστηματική ανάλυση των προκηρύξεων της οργάνωσης. Από αυτήν προέκυπτε ότι ο συντάκτης τους διέθετε υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γαλλική παιδεία αλλά και αντιστασιακή δράση.

Μαζί με τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα και βίντεο από τις γιάφκες της 17 Νοέμβρη και φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τη δράση της οργάνωσης που τρομοκράτησε την Ελλάδα για 27 χρόνια.