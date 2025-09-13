Ο λεβέντης παππούς της Σχοινούσας που συγκίνησε την Ελλάδα με τον χορό του, έφυγε για πάντα

Η Σχοινούσα αποχαιρετά σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες και χαρακτηριστικές μορφές της. Ο Γιώργος Κωβαίος, ο 92χρονος παππούς που έγινε αρκετές φορές viral για το αστείρευτο κέφι και τη ζωντάνια του στις τοπικές γιορτές, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του βαριά συγκίνηση.



Ο αγαπημένος παππούς των Κυκλάδων νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, ύστερα από πρόβλημα υγείας που προέκυψε στα τέλη Αυγούστου. Το πρωί του Σαββάτου άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στο νησί. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 14:30 στον Ιερό Ναό Παναγίας της Άκαθης στη Σχοινούσα.

Ο παππούς που χόρευε και συγκινούσε όλη την Ελλάδα

Μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Γιώργος Κωβαίος συμμετείχε ξανά στη Γιορτή της Φάβας, που διοργανώνεται ανελλιπώς τα τελευταία 12 χρόνια στη Σχοινούσα. Στο πλευρό του, όπως πάντα, η αγαπημένη του εγγονή Ποθητή. Ο 92χρονος σηκώθηκε, χόρεψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και θύμισε σε όλους ότι η λεβεντιά και η χαρά δεν έχουν ηλικία.

Ήταν η ίδια αλησμόνητη φιγούρα που πριν λίγα χρόνια χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, καθώς το βίντεο έγινε viral και ταξίδεψε παντού.

Ο αποχαιρετισμός του Συλλόγου Σχοινουσιωτών

«Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας», σημειώνει ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών. «Παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπίζοντας χαρά και δύναμη».



Η Σχοινούσα αποχαιρετά έναν άνθρωπο που ενσάρκωνε τη ζωντάνια, τη λεβεντιά και την αγάπη για τη ζωή. Έναν παππού που έδειχνε σε όλους πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για να χαμογελάς, να χορεύεις και να αγαπάς.



Όπως έζησε, έτσι έφυγε: όρθιος, λεβέντης, με αξιοπρέπεια. Η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.