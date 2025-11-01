Ο ΛΕΞ βάζει «φωτιά» στο Καυταντζόγλειο: Όλα έτοιμα για την τεράστια συναυλία - Τι πρέπει να ξέρετε

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία του μεγαλύτερου ράπερ της Ελλάδας, με τον ΛΕΞ να ανεβαίνει στη σκηνή του Καυταντζόγλειου σταδίου στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο (1/11), για να βάλει φωτιά, με το live στην... πόλη του.

Όσοι επιθυμούν, θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα ελάχιστα εισιτήρια που έχουν απομείνει, όπως δημοσίευσε η Dynasty μέσω των social media, μέσω του σάιτ της.

Όσον αφορά το μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00 και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 21:00, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό, κάτι που έγινε και στο τεράστιο live του ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από τη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου και τη Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου.



Από νωρίς ο κόσμος στο στάδιο

Ήδη, στο Καυταντζόγλειο έχει συγκεντρωθεί από νωρίς κόσμος, καθώς από τις 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιούνται Warm-Up Events, με DJ sets και άλλες δραστηριότητες ενώ στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν μπαρ, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων, κάνοντας την όλη εμπειρία ακόμη πιο γεμάτη για όσους παρευρεθούν.

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο εκδοτήριο του Warm-Up Zone από τις 12μμ (σήμανση «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» στον χάρτη). Και τα δύο box offices θα εξυπηρετούν επίλυση προβλημάτων εισιτηρίων.



Η συμβουλή της Dynasty

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης που αναμένεται, η Dynasty συμβουλεύει όσους παρευρεθούν στη συναυλία του «ποιητή του περιθωρίου» να μην χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο για να μεταβούν στο στάδιο, καθώς οι χώροι στάθμευσης του γηπέδου θα παραμείνουν κλειστοί.



Παράλληλα, στον χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται εισιτήριο ΑμεΑ και επίδειξη σχετικού εγγράφου κατά τον έλεγχο. Κάθε ΑμεΑ που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του έναν συνοδό. Σημειώνεται πως ο συνοδός εισέρχεται δωρεάν.