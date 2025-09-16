«Capo Dei Capi»: Κυκλοφόρησε το video clip των ΛΕΞ και Light με την υπογραφή του Βασίλη Κεκάτου

Με τη μοναδική ματιά του Βασίλη Κεκάτου, το «Capo Dei Capi» του Light σε συνεργασία με τον ΛΕΞ βγήκε στον αέρα και μέσα σε λίγες ώρες ήδη μετρά χιλιάδες views στο YouTube.

Το «Αφεντικό των Αφεντικών» κυκλοφόρησε τον Μάιο και περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του Light, με τον τίτλο να παραπέμπει στην ιταλική φράση «Capo di tutti i capi», που στα ελληνικά μεταφράζεται ως το «αφεντικό όλων των αφεντικών».

Στην ιστορία που περιγράφουν οι δύο καλλιτέχνες στο τραγούδι τους, μιλούν για κομβικά σημεία της πορείας τους, ενώ η οθόνη κατακλύζεται από εικόνες βίας μεταξύ νέων ανθρώπων και εκπροσώπων της επιβολής του νόμου. Οι εικόνες του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Βασίλη Κεκάτου, αποτυπώνουν την οργή που κρύβουν οι νέοι μέσα τους και που την εκφράζουν με κάθε ευκαιρία, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την άγρια επίθεσή τους σε ένα περιπολικό, αλλά και σε άνδρες της αστυνομίας.

Το κλιπ ξεκινά με τον ΛΕΞ και τον Light να κάθονται δίπλα-δίπλα σε έναν καναπέ και να παίζουν video game. Προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα περιπολικό που τους κυνηγά, όταν ξαφνικά ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Οι δυο τους βγαίνουν έξω για να δουν τι συμβαίνει και κάπου εκεί η αληθινή ζωή μπλέκεται με την εικονική πραγματικότητα...

Στη δημιουργία του κλιπ συμμετείχαν επίσης ο Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και ο Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design.

