Ο ΛΕΞ επιστρέφει στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωσε συναυλία τον Οκτώβριο

Μετά τον χαμό που έκανε με τις δύο συναυλίες στην Αθήνα, ο ΛΕΞ ανακοίνωσε την πολυπόθητη συναυλία στην γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη.

«Κερδίζουμε σ’ αυτό σαν να ’ναι sport

23-10 χάνουνε στο σκορ

Υγρή Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας», τραγουδάει στο «Τίποτα στον κόσμο».

Κι η ανακοίνωση αυτή έχει ξεσηκώσει φρενίτιδα για την αγορά εισιτηρίου.

Η ανάρτηση του ΛΕΞ

Στην ανάρτηση που έκανε για την ανακοίνωση της συναυλίας, ο ΛΕΞ δείχνει το Καυτανζόγλειο Στάδιο και με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Αλήτικη Αγάπη» από το τελευταίο του άλμπουμ. «Πρώτα κλείνεις εισιτήρια, μετά βλέπεις το βίντεο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πότε θα γίνει η συναυλία

Η συναυλία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Χιλιάδες είναι αυτοί που ήδη περιμένουν στην «ουρά» για να αγοράσουν εισιτήρια, με την αναμονή να ξεπερνά τα 20.000 άτομα από το πρώτο μισάωρο μετά την ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο ο ΛΕΞ πραγματοποίησε δύο συναυλίες στην Αθήνα με κατάμεστο το ΟΑΚΑ, ενώ στην πρώτη από αυτές εμφανίστηκε στην σκηνή και η Χάρις Αλεξίου.