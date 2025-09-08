Apon: Συγκινεί η κίνηση ανθρωπιάς - Δώρισε τα χρήματα της συναυλίας του...

Συναυλία στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, από όπου και κατάγεται, έδωσε ο Apon και η επιθυμία του να δωρίσει τα χρήματα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ήταν μια κίνηση που συγκίνησε πολλούς.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram έγραψε: «Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσω μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτό τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που τα τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα εγκαίρως και σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Εις το επανιδείν».

φωτογραφία instagram

«Δεν έχω αλλοιωθεί ως άνθρωπος καθόλου και ούτε πρόκειται. Δεν έχω αλλάξει ως άνθρωπος καθόλου και ούτε πρόκειται. Είμαι ο εαυτός μου, δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο, έχω τους δικούς μου να με προσγειώνουν. Δεν με σοκάρει τίποτα στον καλλιτεχνικό χώρο. Όταν θα δω κάτι που θα με κάνει να αισθανθώ άβολα, δεν θα πλησιάσω, δεν θα κάνω κάτι που δεν θέλω. Καθένας έχει το άστρο του, τη διαδρομή του, κουβαλάει τον δικό του σταυρό. Όποιος θέλει να ξεχωρίσει βρίσκει τρόπους κι όποιος δεν θέλει βρίσκει δικαιολογίες» έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή του.