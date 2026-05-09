Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποχαιρετά τον Δημήτρη Ψύλλο

Ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός βυθίστηκε στο πένθος με την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ψύλλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από πολύχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στην κοινότητα των ελληνικών ράλι, εκεί όπου ο ίδιος είχε αφήσει έντονα το αποτύπωμά του μέσα από την παρουσία, τη συνέπεια και το ήθος του.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Δημήτρης Ψύλλος αποτέλεσε ενεργό κομμάτι των ελληνικών αγώνων ράλι. Άνθρωποι που τον γνώρισαν στις ειδικές διαδρομές μιλούν για έναν οδηγό που συνδύαζε ταχύτητα, εμπειρία και σεβασμό προς το άθλημα, αλλά και για έναν χαρακτήρα με ευγένεια και αξιοπρέπεια, στοιχεία που τον ξεχώριζαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η πορεία του

Η αγωνιστική του πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα ως εκπαιδευτής οδήγησης, δεν έπαψε ποτέ να υπηρετεί το πάθος του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ελλάδα συμμετέχοντας σε πλήθος αγώνων, αποκτώντας τη φήμη ενός ανθρώπου που ζούσε πραγματικά για τα ράλι.

Στις ειδικές διαδρομές βρέθηκε πίσω από το τιμόνι αγωνιστικών αυτοκινήτων της Toyota και της Mitsubishi, συμμετέχοντας τόσο σε ελληνικά πρωταθλήματα όσο και στο Ράλλυ Ακρόπολις, έναν αγώνα με ξεχωριστή σημασία για κάθε Έλληνα οδηγό. Όσοι βρέθηκαν δίπλα του κάνουν λόγο για έναν «gentleman driver», έναν άνθρωπο που οδηγούσε με πάθος αλλά και με σεβασμό απέναντι στους συναθλητές, τους μηχανικούς και τις ομάδες του.

Οι φίλοι και συνεργάτες του θυμούνται το πείσμα με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένειά του, δίνοντας μέχρι τέλους μια δύσκολη μάχη με αξιοθαύμαστη δύναμη. Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του είχε η οικογένειά του και κυρίως τα παιδιά του, που αποτέλεσαν το μεγάλο του στήριγμα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με ανθρώπους των αγώνων να τον αποχαιρετούν ως έναν σπάνιο χαρακτήρα που άφησε πίσω του μόνο σεβασμό και όμορφες αναμνήσεις.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 11:30, στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πουν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Ψύλλο.