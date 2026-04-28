4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας Νικητές οι Παπαδημητρίου - Κουζιώνης

Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από ιδανικές συνθήκες, με το οδόστρωμα στις τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και τον καλοκαιρινό καιρό να συμβάλει στη διεξαγωγή ενός επιτυχημένου αγώνα.

Οι μάχες στις επιμέρους κατηγορίες δεν έλειψαν, ενώ οι εναλλαγές θέσεων στην κορυφή κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι το τέλος. Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας προσμετρούσε τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος, όσο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Η νίκη δεν ήρθε εύκολα για τους Πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, καθώς οι Πάνος Κύρκος- Γιώργος Πολυζώης μπήκαν δυναμικά, αναλαμβάνοντας από νωρίς τα ηνία του αγώνα, καθώς σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές. Ωστόσο, στην τρίτη ειδική διαδρομή, ένα κλαταρισμένο ελαστικό τους ανάγκασε να σταματήσουν να το αλλάξουν, χάνοντας περισσότερα από τρία λεπτά και μαζί τις όποιες ελπίδες είχαν για την πρώτη τους νίκη με το Toyota GR Yaris Rally2. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης με το Skoda Fabia RS Rally2, ανέβηκαν στην κορυφή του αγώνα και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος χωρίς να απειληθούν από τους αντιπάλους τους. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του πληρώματος στο φετινό πρωτάθλημα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης με Skoda Fabia RS Rally2, στον δεύτερο αγώνα του οδηγού με το συγκεκριμένο αγωνιστικό. Ο νεαρός οδηγός αποκόμισε σημαντική εμπειρία στη δεύτερη επαφή του με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2 και κέρδισε την Power Stage, την τελευταία ειδική του αγώνα που προσφέρει επιπλέον βαθμούς στα ταχύτερα πληρώματα.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς που βρέθηκαν στα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally2. Με αυτή του την επιτυχία, το πλήρωμα σύλλεξε πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Δεν μπόρεσαν να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο του Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας οι νικητές της πρεμιέρας του θεσμού, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση.

Συναρπαστική ήταν η εξέλιξη στην κατηγορία Rally3 μέχρι τα μέσα του αγώνα, με τους “Flandy” -Κώστα Στεφανή να δίνουν ωραία μάχη με τους Πέτρο Παντελή-Αντώνη Χρυσοστόμου. Χαρακτηριστικό της κόντρας ήταν ότι μεταξύ τους διαφορά έπειτα από τις τρεις πρώτες ειδικές διαδρομές ήταν μικρότερη των τριών δευτερολέπτων. Ωστόσο, η μάχη κρίθηκε άδοξα λίγο πριν τον τερματισμό της ειδικής διαδρομής «Θήβα Ι», όταν το πλήρωμα των “Flandy”-Στεφανή είχε έξοδο, «τραυματίζοντας» το Ford Fiesta Rally3. Αυτή η εξέλιξη έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για επικράτηση στην κατηγορία κι ενώ όλα έδειχναν ότι η διεκδίκηση της νίκης θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια, οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου δεν απειλήθηκαν, σημειώνοντας με το Renault Clio Rally3 την πρώτη τους φετινή νίκη στην κατηγορία, τερματίζοντας παράλληλα στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κατηγορίας Rally3 και στην όγδοη της γενικής. δίνοντας συνέχεια στις πολύ θετικές τους εμφανίσεις. Ο «Παγκόσμιος» Γιώργος Βασιλάκης επέστρεψε δυναμικά σε αγώνα του Ελληνικού πρωταθλήματος μετά από καιρό και κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση στα Rally3, έχοντας δίπλα του στο Ford Fiesta Rally3 τον Ιρλανδό Allan Harryman.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος, οι οποίοι με το Mitsubishi Lancer Evo IX τερμάτισαν στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, κατακτώντας ταυτόχρονα τη νίκη στην κλάση Ν4.

Στην κατηγορία F2, τη νίκη κατέκτησαν οι Θεόδωρος Τσάκαλος-Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2. Η μάχη για την κορυφή στη δικίνητη κατηγορία δεν κράτησε για πολύ, καθώς οι Λαμιώτες νικητές είδαν τους μεγάλους αντιπάλους τους, Νίκο Παπαχριστόπουλο-Ιωάννη Φωτεινογιαννόπουλο να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους στην τρίτη ειδική διαδρομή, καθώς τούμπαραν το Peugeot 208 R2. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η διαφορά που χώριζε τα δύο πληρώματα ήταν μικρότερη (!) του ενός δευτερολέπτου υπέρ των τελευταίων.

Στην F2 E, εύκολη νίκη πέτυχαν οι Αντώνης Δημόπουλος-Γιώργος Μικελόπουλος, οι οποίοι κέρδισαν και την κλάση Ε10, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία τους σε όλες τις ειδικές του αγώνα. Στην πρώτη τους φετινή εμφάνιση με το Toyota Corolla AE92, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους αντιπάλους τους.

Η νίκη στην κλάση Α5 κρίθηκε ουσιαστικά σε μία μόνο ειδική διαδρομή, με τους Θανάση Πατέα-Βασίλη Παναγόπουλο (Toyota Yaris) να χτίζουν διαφορά ασφαλείας στη δεύτερη διέλευση από το Νεοχωράκι.

Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, με τα «στολίδια» του παρελθόντος να αγωνίζονται στις τρεις πρώτες ειδικές του αγώνα. Μοναχικό αγώνα έκαναν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι πέτυχαν μια εύκολη νίκη στα Ιστορικά με την Lancia Delta Integrale. Τους ακολούθησαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς, οι οποίοι με την Lancia 037 Rally δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των νικητών. Ωραία μάχη εξελίχθηκε για το τρίτο σκαλί του βάθρου, με τους Παναγιώτη Κουτσίκο-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη (Ford Sierra RS Cosworth) να «κλέβουν» την τρίτη θέση στο τέλος από τους Γιώργο Παραδείση-Πλούταρχο Στεργίου, οι οποίοι με το Ford Escort MKI τερμάτισαν τελικά στην τέταρτη θέση της κατηγορίας των Ιστορικών.

Οργανωτής του 4ου Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας ήταν το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), έχοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης βρέθηκε ο Δήμος Τανάγρας. Χορηγός του αγώνα ήταν ο επίσημος διανομέας των λιπαντικών TEXACO, Tsellos.

Το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) ευχαριστεί όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας!