Ο μιλιταρισμός επιστρέφει στην Γερμανία: «Υβριδική» στρατιωτική θητεία με μισθό 2.600€ και κίνητρα

Η μεγάλη είδηση στη Γερμανία αυτές τις μέρες είναι η επίτευξη κυβερνητικής συμφωνίας για την επαναφορά της εν μέρει υποχρεωτικής θητείας, έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις και έντονες εσωτερικές διαφωνίες. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις αυξανόμενες απειλές και στις νέες απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το νέο υβριδικό μοντέλο: Κίνητρα και υποχρεώσεις

Το νέο μοντέλο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2026, έχει δύο βασικούς άξονες:

Υποχρεωτική Πρόσκληση: Θα αποστέλλεται υποχρεωτικό πρόσκληση/ερωτηματολόγιο στρατολόγησης σε όλους τους νέους. Εθελοντική Ένταξη: Ακολουθεί ένα εθελοντικό σύστημα ένταξης στους κόλπους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr).

Για να καταστεί η θητεία ελκυστική και να προσελκύσει τον απαραίτητο αριθμό εθελοντών, θεσπίστηκαν γενναιόδωρα κίνητρα:

Αποδοχές: Η θητεία (για ένα έτος ή περισσότερο) θα πληρώνεται με 2.600 ευρώ μεικτά .

Η θητεία (για ένα έτος ή περισσότερο) θα πληρώνεται με . Πρακτικά Οφέλη: Οι νέοι στρατιώτες θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης για αυτοκίνητα ή φορτηγά με σημαντική επιδότηση, ένα μέτρο που κρίνεται ως πολύ ρεαλιστικό και πρακτικό.

Ο ανέφικτος στόχος των 260.000

Παρά τα ελκυστικά κίνητρα, οι αριθμοί και η πραγματικότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ενώ η Bundeswehr αριθμεί σήμερα περίπου 180.000 στρατιώτες, προσπαθούσε επί επτά χρόνια να φτάσει τον αρχικό στόχο των 203.000 – με την αύξηση να ανέρχεται μόλις σε 3.000 άτομα. Πλέον, το ΝΑΤΟ αναμορφώνει τον στόχο στις 260.000 στρατιώτες, εξαιτίας της αυξανόμενης απειλής.

Σοβαρές αμφιβολίες από ειδικούς

Το κυβερνητικό μοντέλο, αν και έληξε τις εσωτερικές διαμάχες με μια συμβιβαστική φόρμουλα, δέχεται έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητά του.

Η εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει ότι ο συνασπισμός είναι αντιμέτωπος με ένα «απερίσκεπτο στοίχημα με το μέλλον».Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες στους κόλπους της ηγεσίας της Bundeswehr και μεταξύ των στρατιωτικών ειδικών ότι ένας υψηλός μισθός, η επιδότηση για δίπλωμα και μερικές διαφημιστικές αφίσες θα είναι πράγματι αρκετά για να βρεθεί ο επαρκής αριθμός εθελοντών για την κάλυψη των αναγκών.

Συνεπώς, αν και τα πράγματα αλλάζουν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, η επίτευξη του τεράστιου νέου στόχου παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα.