Στα χνάρια της Γαλλίας η Γερμανία: Ψήφισε την επαναφορά εθελοντικής στράτευσης στα 18

Το γερμανικό κοινοβούλιο ψήφισε την Παρασκευή την εισαγωγή της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας από την ηλικία των 18, κίνηση που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τη χώρα.

Η Μπούντεστανγκ έφτασε στην απόφαση αυτή καθώς στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής άμυνάς της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για μια προσπάθεια του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Η αλλαγή σημαίνει ότι σε όλους τους 18χρονους στη Γερμανία θα αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο από τον Ιανουάριο του 2026, στο οποίο θα ερωτώνται εάν ενδιαφέρονται και εάν είναι πρόθυμοι να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις. Η φόρμα θα είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες.

Οι νέοι απειλούν με μαζικές διαδηλώσεις

Μαθητές σε σχολεία σε όλη τη Γερμανία δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 90 πόλεις ενάντια σε αυτή την απόφαση.

«Δεν θέλουμε να περάσουμε μισό χρόνο από τη ζωή μας κλειδωμένοι σε στρατώνες, εκπαιδευόμενοι σε ασκήσεις και υπακοή και μαθαίνοντας να σκοτώνουμε», έγραψαν οι διοργανωτές των διαμαρτυριών σε ανακοίνωση που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο πόλεμος δεν προσφέρει καμία προοπτική για το μέλλον και καταστρέφει τα μέσα διαβίωσής μας».

Μόνο στο Αμβούργο, αναμενόταν να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες περίπου 1.500 άτομα και οι διευθυντές σχολείων προειδοποίησαν τους γονείς να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο την Παρασκευή.

Στα χνάρια της Γαλλίας η Γερμανία

Οι Γερμανοί βουλευτές ψήφισαν με 323 ψήφους υπέρ και 272 κατά υπέρ της αλλαγής, καθιστώντας τη χώρα τους την τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που εισάγει κάποια μορφή αναθεωρημένης στρατιωτικής θητείας.

Τον περασμένο μήνα, η Γαλλία δήλωσε ότι εισήγαγε 10μηνη εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση για νέους 18 και 19 ετών.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η στρατιωτική θητεία θα είναι εθελοντική για όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά από τον Ιούλιο του 2027, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για πιθανή στρατολόγησή τους.

Τα κίνητρα για εθελοντική υπηρεσία είναι σχετικά υψηλά, με έναν υποσχόμενο μισθό περίπου 2.600 ευρώ το μήνα.

Στόχος να αυξηθεί ο στρατός έως το 2030

Οι καθολικές ιατρικές εξετάσεις ήταν απαραίτητες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ώστε σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία να μην χάσει χρόνο για να καθορίσει «ποιος είναι επιχειρησιακά ικανός ως προστάτης της πατρίδας και ποιος όχι».

Ο γερμανικός στρατός, η Bundeswehr, διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου 182.000 στρατιώτες και ο Πιστόριους θέλει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών που υπηρετούν κατά 20.000 μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030 σε 260.000, με τουλάχιστον 200.000 εφέδρους, για την επίτευξη των νέων στόχων των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της άμυνας της Γερμανίας.

Εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή εάν εμφανιστούν πολύ λίγοι εθελοντές, η Bundestag ενδέχεται να εξετάσει μια μορφή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Άλλωστε, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεχθεί πιέσεις από τον Λευκό Οίκο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.