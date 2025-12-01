Ισπανία: Ο στρατός στη «μάχη» κατά της εξάπλωσης της γρίπης των χοίρων- Τι εξετάζεται για την έξαρση

Ο ισπανικός στρατός αναπτύχθηκε για να περιορίσει την έξαρξη αφρικανικής πανώλης των χοίρων κοντά στη Βαρκελώνη η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους μπορεί να προκλήθηκε από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, όπως ένα σάντουιτς, από έναν αγριόχοιρο, προκαλώντας μια αλυσίδα γεγονότων που διαταράσσουν τώρα μια βιομηχανία εξαγωγής χοιρινού ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι δύο αγριόχοιροι που βρέθηκαν νεκροί στο πάρκο Collserola, σε απόσταση 21 χιλιομέτρων από τη Βαρκελώνη, ήταν θετικοί στην ασθένεια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ζώνη αποκλεισμού 6 χιλιομέτρων γύρω από την επηρεαζόμενη περιοχή στην Μπελατέρα. Οι αρχές αναλύουν τώρα και άλλες ύποπτες περιπτώσεις στην περιοχή και περιμένουν επιπρόσθετα κρούσματα.

«Η πιο πιθανή επιλογή... είναι πως αλλαντικά, ένα σάντουιτς, μολυσμένο τρόφιμο, θα μπορούσε να καταλήξει σε σκουπιδοτενεκέ --θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Μπελατέρα είναι μία περιοχή με πολλή κίνηση από όλη την Ευρώπη-- και στη συνέχεια ένας αγριόχοιρος μπορεί να το έφαγε και μολύνθηκε», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Γεωργίας της Καταλωνίας Όσκαρ Ορντέιγκ στο Catalunya Radio.

Προσπάθειες να ελεγχθεί η έξαρση

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, που είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο, εξαπλώνεται γρήγορα ανάμεσα στα γουρούνια και τους αγριόχοιρους, αποτελώντας σημαντικό οικονομικό κίνδυνο για την Ισπανία, μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές χοιρινού στον κόσμο.

Η μολυσμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7, μια σημαντική οδό μεταφοράς που συνδέει την Ισπανία και τη Γαλλία. Ο Ορντέινγκ είπε πως η απουσία μολυσμένων αγριόχοιρων αλλού στην Καταλωνία και στη Γαλλία σημαίνει πως η μεταφορά μολυσμένων τροφίμων από ανθρώπους μπορεί να εισήγαγε τον ιό.

Οι προσπάθειες να ελεγχθεί η ασθένεια εντάθηκαν χθες, Κυριακή, με 300 Καταλανούς αστυνομικούς και αγροφύλακες να έχουν αναπτυχθεί, τους οποίους ακολούθησαν 117 μέλη της στρατιωτικής μονάδας εκτάκτων καταστάσεων UME σήμερα. Ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας Λουίς Πλάνας δήλωσε το Σάββατο ότι περίπου το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής χοιρινού της χώρας έχουν δεσμευθεί ως αποτέλεσμα της έξαρσης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεαστεί κτηνοτροφικές μονάδες. Μονάδες εκτροφής χοίρων σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από την αρχική εστία μόλυνσης αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη λειτουργία και τις πωλήσεις τους.

