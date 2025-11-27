Αποκάλυψη WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία

Η Γερμανία έχει αρχίσει να ενεργοποιεί σταδιακά το «Operational Plan Germany» (OPLAN DEU), ένα απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων που καθορίζει πώς η χώρα θα λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος μεταφοράς και υποστήριξης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα μετακίνησης έως και 800.000 στρατιωτών από Γερμανία, ΗΠΑ και άλλες συμμαχικές χώρες προς τα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η εκπόνηση του σχεδίου ξεκίνησε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, όταν δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συναντήθηκαν μυστικά στο Βερολίνο, μέσα στους στρατώνες Julius Leber. Σήμερα, οι ίδιοι επιτελείς βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να εφαρμόσουν όσα προβλέπει το OPLAN DEU — μια υλικοτεχνική επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας για τη σύγχρονη Ευρώπη.

Η Γερμανία ξαναγίνεται στρατηγικός «διάδρομος» της Ευρώπης

Το σχέδιο χαρτογραφεί με απόλυτη λεπτομέρεια τις διαδρομές που θα χρησιμοποιηθούν: Λιμάνια, ποτάμια, σιδηρόδρομοι, οδικές αρτηρίες, αλλά και τα μέτρα προστασίας και ανεφοδιασμού που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Η λογική του σχεδίου βασίζεται στο «whole-of-society approach», με την ενεργό συμμετοχή υπουργείων, δήμων, εταιρειών logistics, αστυνομίας και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Έτσι, ουσιαστικά η Γερμανία επιστρέφει στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, προσαρμοσμένη πλέον σε νέες απειλές: drones, κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές επιχειρήσεις, σαμποτάζ και ένα γερασμένο δίκτυο υποδομών που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες στρατιωτικές ανάγκες.

Κίνδυνος πιο άμεσης απειλής από τη Ρωσία

Γερμανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να απειλήσει κάποια χώρα του ΝΑΤΟ έως το 2029. Όμως μια σειρά περιστατικών -κατασκοπεία, δολιοφθορές σε σιδηροδρομικά δίκτυα, παραβιάσεις εναέριου χώρου- οδηγούν αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να είναι μικρότερος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία θα απελευθέρωνε ρωσικούς πόρους και στρατιωτικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να στραφούν προς χώρες της Συμμαχίας.

Τεράστιες επενδύσεις – Σοβαρές αδυναμίες

Το Βερολίνο σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 166 δισ. ευρώ έως το 2029, εκ των οποίων πάνω από 100 δισ. προορίζονται για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Προτεραιότητα αποτελούν πλέον οι «υποδομές διπλής χρήσης», δηλαδή οι πολιτικές εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά.

Ωστόσο, οι δοκιμές ετοιμότητας έχουν αναδείξει σημαντικά κενά:

Γέφυρες και σήραγγες που δεν αντέχουν βαρέα στρατιωτικά οχήματα

Σιδηροδρομικά δίκτυα ευάλωτα σε σαμποτάζ

Νομικό πλαίσιο που δυσκολεύει την άμεση αντιμετώπιση δολιοφθορών

Περιορισμοί χρήσης drones από τον στρατό ακόμη και σε αστικές περιοχές

Καθυστερήσεις στη διακίνηση στρατιωτικών νηοπομπών

Η πρόσφατη άσκηση Red Storm Bravo στο Αμβούργο αποκάλυψε ελλείψεις στον συντονισμό μεταξύ στρατού, αστυνομίας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και προβλήματα στη δημιουργία ασφαλών διαδρομών διέλευσης.

«Δεν είμαστε σε πόλεμο – Αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης»

Παράλληλα με το OPLAN DEU, η κυβέρνηση Μέρτς έχει ανακοινώσει νέο πρόγραμμα αμυντικών δαπανών ύψους 500 δισ. ευρώ, καθώς και την επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας. Την ίδια ώρα, η Bundeswehr εκπαιδεύει νοσοκομεία, αστυνομία και πολιτική προστασία, ενώ καθορίζει συγκεκριμένες διαδρομές για τη μετακίνηση στρατευμάτων σε περίπτωση κρίσης.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνοψίζει την κατάσταση ως εξής: «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε πραγματικό καιρό ειρήνης».

Με την Ευρώπη να εισέρχεται σε μια νέα εποχή υψηλής γεωπολιτικής έντασης, το OPLAN DEU αποτελεί ίσως το πιο ενδεικτικό σημάδι ότι η ήπειρος προετοιμάζεται για ένα περιβάλλον όπου η ισορροπία ειρήνης και απειλών γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη.