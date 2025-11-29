Η Σουηδία ανακοινώνει στα ρωσικά άσκηση προετοιμασίας πολέμου με την βασιλική οικογένεια

Η σουηδική κυβέρνηση, με μία ανακοίνωση που μεταφράστηκε σκοπίμως και στα ρωσικά, δημοσιοποίησε την Παρασκευή (28/11) πως διεξήγαγε άσκηση προσομοίωσης πολέμου με την συμμετοχή του βασιλιά της Σουηδίας, της πριγκίπισσας διαδόχου του θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και μελών της κυβέρνησης. Είναι η πρώτη φορά από την αρχή της δεκαετίας του ‘90 που άσκηση αυτού του βεληνεκούς οργανώνεται στη Σουηδία με τόσο ευρεία συμμετοχή.

«Αυτή η άσκηση έλαβε χώρα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να διεξάγονται κοινές ασκήσεις με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Βήμα βήμα και άσκηση την άσκηση, ενισχύουμε την συνολική άμυνα και την ανθεκτικότητα της Σουηδίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσεν σε δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση.

Η άσκηση, βασισμένη σε ένα σενάριο πολεμικής σύγκρουσης ή κινδύνου πολέμου, είχε ως στόχο «τη συζήτηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να διατηρήσουμε την ασφάλεια» της Σουηδίας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Αυτές οι ασκήσεις αφορούν την διαχείριση περιστατικών και καταστάσεων-σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο-ικανών να δημιουργήσουν προκλήσεις και εντάσεις για τη Σουηδία, τους πολίτες της και τα συμφέροντα της χώρας», αναφέρεται.

«Η ρωσική απειλή θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα»

Οι μυστικές υπηρεσίες και οι επικεφαλής της άμυνας της χώρας δηλώνουν ολοένα και συχνότερα το τελευταίο διάστημα πως η Ρωσία συνιστά την κυριότερη απειλή για την Σουηδία. Η Στοκχόλμη έχει επιταχύνει την αύξηση των αμυντικών της δαπανών ύστερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και μετά την είσοδό της στο ΝΑΤΟ το 2024, που έθεσε τέρμα σε 200 χρόνια στρατιωτικής ουδετερότητας της Σουηδίας.

Έχει ήδη διαθέσει επιπλέον πόρους για την άμυνα, φθάνοντας στο 2,6% του ΑΕΠ της μέχρι το 2026 ενώ έχει δεσμευθεί να δαπανήσει 300 δισ. κορώνες (27 δισ. ευρώ) με ορίζοντα δεκαετίας. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Σουηδός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως «η Σουηδία δεν βρίσκεται σε πόλεμο αλλά ούτε και σε ειρήνη. Η ρωσική απειλή πιθανώς θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα, το ίδιο πρέπει να γίνει και για την άμυνά μας».

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου

Στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων που προκάλεσε σάλο μιλώντας για ανάγκη η Γαλλία «να μπορεί να θυσιάσει τα παιδιά της» κι ενώ οι Ευρωπαίοι προετοιμάζουν τα πνεύματα για το ενδεχόμενο γενικευμένης σύρραξης, το ερώτημα είναι πιεστικό: μετά την Ουκρανία μπορεί, πραγματικά, η Ρωσία να επιτεθεί στην Ευρώπη; Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαιώνει πως όχι.

Η γαλλική Figaro, ωστόσο, υπενθυμίζει πως στην Επιθεώρηση Εθνικής Στρατηγικής 2025, επίσημο έγγραφο για τον προσανατολισμό της γαλλικής αμυντικής πολιτικής, αναφέρεται πως «από σήμερα και έως το 2030, η κύρια απειλή για τη Γαλλία και τους Ευρωπαίους είναι αυτή που θέτει ο κίνδυνος ενός ανοιχτού πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης». Στο ερώτημα που πλανάται πάνω από τη Γηραιά ΄Ηπειρο επιχειρεί να απαντήσει μελέτη του γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ifri) με τίτλο «Ευρώπη-Ρωσία: Εκτίμηση της ισορροπίας δυνάμεων».

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου ΄Ελι Τένενμπαουμ και Ντιμίτρι Μίνιτς χρησιμοποίησαν την βάση δεδομένων του Ινστιτούτου Διεθνών Στρατηγικών και, επιγραμματικά, κατέληξαν στον συσχετισμό δυνάμεων στο δίπολο Ευρώπη-Ρωσία:

Αμυντικές δαπάνες: ισοπαλία

Επίγειες δυνάμεις: πλεονέκτημα της Ρωσίας

Αεροπορικές δυνάμεις: καθαρή υπεροχή της Ευρώπης

Δυνάμεις ναυτικού: η Ευρώπη θα μπορούσε να νικήσει αλλά με ερωτηματικό

Διάστημα: η Ρωσία βλέπει το προβάδισμά της να αποδυναμώνεται

Πυρηνικά: ο μεγάλος άγνωστος.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου