O Μητσοτάκης δεν πάει αύριο στη Γερμανία - Γιατί ματαιώθηκε το ταξίδι

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επικρατούν εδώ και ημέρες σε όλη τη Γερμανία και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Φρανκφούρτης φαίνεται ότι οδηγούν στη ματαίωση της πραγματοποίησης αύριο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του CDU (Klausurtagung des CDU Bundesvorstandes) στο Mainz, όπου θα μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Γερμανού Καγκελαρίου Friedrich Merz.

Όπως πληροφορείται το flash.gr, η ελληνική αποστολή ενημερώθηκε πριν από λίγη ώρα από τη Γερμανική Καγκελαρία ότι τη συγκεκριμένη περιοχή θα πλήξει αύριο το απόγευμα σφοδρή χιονοθύελλα, γεγονός, που θα καθιστούσε αμφίβολη και επισφαλή την πραγματοποίηση πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Κατόπιν οδηγιών της γερμανικής Πολιτικής Προστασίας ο κ. Μερτς αποφάσισε να μη γίνει η αυριανή εκδήλωση και να επαναπογραμματιστεί εν ευθέτω χρόνω. Στο Συμβούλιο ο πρωθυπουργός επρόκειτο να μιλήσει για τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης ενώπιον όλων των πρωθυπουργών των ομόσπονδων κρατιδίων, που πρόσκεινται στους Χριστιανοδημοκράτες.