Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά έλαβε την ευχή Ιερωνύμου πριν ενθρονιστεί: «Να μιμηθούμε την πραότητά σας»

Σε μία συνάντηση με ιδιαίτερη πνευματική και συμβολική βαρύτητα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, κ. Συμεών, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, αμέσως μετά τη Χειροτονία του.

Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θεωρήθηκε ως απαραίτητο πρώτο βήμα και λήψη ευχών πριν από την ενθρόνισή του στην Αίγυπτο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου.

Θερμό κλίμα και ευχές για επίλυση ζητημάτων

Στην είσοδο του κτιρίου, τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά υποδέχθηκε ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος υποδέχθηκε τον κ. Συμεών σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ευχήθηκε στον νέο Ηγούμενο «να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν στην Ιερά Μονή».

Ο κ. Ιερώνυμος, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της επίλυσης των θεμάτων, τόνισε χαρακτηριστικά: «Μετά από πολλές δυσκολίες και προβλήματα, αλλά με την χάρη του Θεού, γιορτάζουμε τον ερχομό του Ηγουμένου κ. Συμεών της ιστορικής Μονής του Σινά». Παράλληλα, εξήρε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα από την πλευρά τόσο της Εκκλησίας όσο και της Πολιτείας, σημειώνοντας ότι «Έγιναν καλά βήματα και να ευχηθούμε για το καλύτερο».

Η πραότητα του Ιερωνύμου ως όπλο

Ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου κ. Συμεών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον κ. Ιερώνυμο και μέσω αυτού, προς ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος, για την διαχρονική στήριξη και βοήθεια που προσφέρει.

Με αισθήματα χαράς και σεβασμού, ο κ. Συμεών υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψής του: «Θεώρησα απαραίτητο να πάρω την ευχή σας μετά την Χειροτονία μου και πριν την ενθρόνισή μου».

Επεσήμανε, μάλιστα, τον ρόλο της Ελλάδας ως «μέσον να οδηγηθούμε στην Αίγυπτο σε λίγες μέρες για την ενθρόνιση στις 31 Οκτωβρίου».

Ο νέος Ηγούμενος του Σινά αναφέρθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών με λόγια σεβασμού και εκτίμησης, δηλώνοντας την πρόθεσή του να ακολουθήσει το παράδειγμά του: «Ήρθαμε να γευτούμε λίγο από την αγάπη του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, να μιμηθούμε την πραότητα και τον ήρεμο τρόπο που επιλύει μεγάλα θέματα, γιατί αυτά θα είναι τα όπλα μας για τις όποιες δυσκολίες υπάρξουν».

Η συνάντηση των δύο Αρχιεπισκόπων διήρκεσε πάνω από μία ώρα. Στη συζήτηση παρέστη και ο Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τονίζοντας το διορθόδοξο πλαίσιο της συνεργασίας.