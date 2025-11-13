Ο NESCAFÉ δημιουργεί έναν κόσμο ισότιμης πρόσβασης για όλους

Ο Nescafe πραγματοποίησε εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της Nestlé στο Μαρούσι για να παρουσιάσει τη δέσμευση και το έργο του σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και την καθημερινότητα.

Σημαντικό μέρος του πλάνου είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Με Άλλα Μάτια» και το ΟΠΑ.

Έργο με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Κύριο μέρος του έργου αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των φοιτητών και τη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί ο NESCAFÉ® περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο τουαλετών για άτομα με αναπηρία, την εγκατάσταση οδηγού όδευσης τυφλών, την τοποθέτηση αναβατορίων σε καίρια σημεία του κτιρίου, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού, πιο συγκεκριμένα αναπηρικά αμαξίδια, αναρριχητές σκαλιών και καρέκλες εκκένωσης. Η Ελεάννα Γαλανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, αναφερόμενη στις παραπάνω παρεμβάσεις δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον NESCAFÉ και τη δράση “Με Άλλα Μάτια” που πίστεψαν στο όραμά μας. Με τη βοήθειά τους κάνουμε το Πανεπιστήμιο μας πιο ανθρώπινο, πιο προσβάσιμο και πιο δίκαιο για όλους.»

Βιωματικοί σταθμοί ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους διάφορους τύπους αναπηρίας, μέσα από τρεις βιωματικούς σταθμούς αφιερωμένους στην αναπηρία όρασης, την κινητική αναπηρία και την αναπηρία ακοής.

Οι σταθμοί σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους συνεργάτες της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τις λύσεις που προάγουν την προσβασιμότητα. O Βαγγέλης Αυγουλάς, ιδρυτής της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», μιλώντας για τη συνεργασία επεσήμανε: «Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Έχει ουσιαστικό, συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Nestlé αναγνωρίζει τις προκλήσεις των ατόμων με αναπηρία, μας ακούει και συνεργαζόμαστε ισότιμα, ενσωματώνοντας προσβασιμότητα και συμπερίληψη στον στρατηγικό σχεδιασμό και την κουλτούρα της. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα για τη συμπερίληψη.»

Η δέσμευσή του καφέ NESCAFÉ®

Ο NESCAFÉ® παραμένει σταθερός στη δέσμευσή του να δημιουργεί ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαμβάνει μια κούπα καλού καφέ και να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες και σημαντικές δράσεις για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.

Η αρχή προς αυτή τη δέσμευση έγινε το 2023, με την προσθήκη γραφής Braille στα καπάκια των συσκευασιών NESCAFÉ® Classic, καθιστώντας τη συσκευασία πιο φιλική για τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Παράλληλα, ο NESCAFÉ® συνεργάζεται με την Pop2See, μια ελληνική start-up που δημιουργεί καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη για άτομα με αναπηρία όρασης. Μέσω της ομώνυμης εφαρμογής, οι πληροφορίες που αναγράφονται σε όλες τις συσκευασίες NESCAFÉ® γίνονται προσβάσιμες, επιλύοντας σημαντικά θέματα όπως η ανάγνωση της ημερομηνίας λήξης.

Όπως επισημαίνει ο Βαγγέλης Δρίτσας, Soluble Marketing Manager, της Nestlé: «Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα, είναι μια στιγμή σύνδεσης, χαράς και ζεστασιάς. Στoν Nescafé πιστεύουμε ότι αυτές οι στιγμές ανήκουν σε όλους, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. Η προσβασιμότητα για εμάς σημαίνει να ανοίγουμε τον δρόμο ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαύσει μια κούπα καλού καφέ και να είναι ισότιμο μέλος του συνόλου. Η στρατηγική και το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης: να δημιουργούμε έναν κόσμο πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο.»

Μαζί για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς

Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, ο NESCAFÉ® συνεχίζει να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς εμπόδια, όπου η πρόσβαση, η συμμετοχή και η αποδοχή είναι δικαίωμα όλων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες του NESCAFÉ® μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.nescafe.com/gr/biosimotita/o-kosmos-mas/isotimi-prosvasi