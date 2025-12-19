Ο Οδηγός Michelin επεκτείνεται στην Ελλάδα

Η Michelin είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση του Οδηγού Michelin στην Ελλάδα, που πλέον θα συμπεριλαμβάνει τη Σαντορίνη και τη Θεσσαλονίκη. Καθώς οι επιλογές επεκτείνονται το 2026 για να συμπεριλάβουν αυτούς τους νέους προορισμούς, δεν θα υπάρξει ανακοίνωση των επιλογών για την Αθήνα το 2025. Οι πρώτες επιλογές για τους τρεις προορισμούς στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν στο δεύτερο μισό του επόμενου έτους.

Η Αθήνα, σταυροδρόμι μεταξύ αρχαίας κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργικότητας, συνεχίζει να εξελίσσεται με μια γαστρονομική σκηνή που αντανακλά τον δυναμικό αστικό χαρακτήρα της. Η Σαντορίνη προσφέρει ένα αντιθετικό τοπίο, διαμορφωμένο από ηφαιστειακό έδαφος, γαλάζια νερά και ισχυρή αγροτική παράδοση. Η κουζίνα της, βασισμένη στα τοπικά προϊόντα, και η γαλήνια ατμόσφαιρα, προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν καθαρότητα και βάθος στη γεύση. Η Θεσσαλονίκη, ιστορικό λιμάνι της Ελλάδας, διαμορφωμένη από αιώνες πολιτισμικών ανταλλαγών, έχει αναπτύξει μια γενναιόδωρη και ποικιλόμορφη γαστρονομική κουλτούρα.

Ο Gwendal Poullennec, Διεθνής Διευθυντής του Οδηγού Michelin, σχολίασε: «Επεκτείνοντας τις επιλογές μας για να συμπεριλαμβάνουν πλέον την Αθήνα, τη Σαντορίνη και τη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνουμε την αξιοσημείωτη ζωντάνια της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής. Κάθε ένας από αυτούς τους προορισμούς εκφράζει μια μοναδική ταυτότητα, διαμορφωμένη από την ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και τη δημιουργικότητα ταλαντούχων σεφ. Οι επιλογές μας θα αναδείξουν μια δυναμική χώρα όπου η γαστρονομία συνεχίζει να εμπνέει, να εμπλουτίζει και να προσελκύει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο».

Ο Οδηγός Michelin για την Αθήνα αποτελεί ορόσημο, ήδη από την πρώτη του έκδοση το 1987. Η γαστρονομική ποικιλομορφία της ιστορικής πρωτεύουσας της Ελλάδας προσφέρει εξαιρετικά εστιατόρια σε κάθε επίπεδο. Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο Οδηγός Michelin κάνει τώρα ένα βήμα μπροστά, συμπεριλαμβάνοντας την παραθαλάσσια πόλη της Θεσσαλονίκης και το διάσημο νησί της Σαντορίνης, με στόχο να ανακαλύψει νέους γαστρονομικούς θησαυρούς στην περιοχή.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη Michelin στην Αθήνα σε συνεργασία με τον ΕΟΤ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ακόμη πιο χαρούμενοι που παρουσιάζουμε δύο νέους ελληνικούς προορισμούς στη διεθνή γαστρονομική κοινότητα. Η Σαντορίνη, ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς στον κόσμο, φιλοξενεί επίσης μια εκλεπτυσμένη και ξεχωριστή γαστρονομική σκηνή. Η Θεσσαλονίκη, με τη σειρά της, θα αναδείξει την πλούσια γαστρονομική της κληρονομιά, διαμορφωμένη μέσα στους αιώνες ως ιστορικό σταυροδρόμι πολιτισμών», δήλωσε ο Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Παράλληλα με τις επιλογές εστιατορίων, ο Οδηγός Michelin αναδεικνύει επίσης μια επιλεγμένη λίστα ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Τα Κλειδιά Michelin, που παρουσιάστηκαν το 2024, απονέμονται στα πιο εξαιρετικά ξενοδοχεία του Οδηγού και, με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο που τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου αναγνωρίζονται με Αστέρια. Όλα τα ξενοδοχεία αξιολογούνται από ανώνυμους επιθεωρητές με βάση τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, την εξυπηρέτηση και το χαρακτήρα τους.