Αστέρια Michelin και βρώμα: Πλήρωναν 550 ευρώ σε εστιατόριο-υγειονομική βόμβα

Στη δίνη ενός πρωτοφανούς υγειονομικού σκανδάλου βρέθηκε ένα βρετανικό εστιατόριο, το οποίο κοσμείται με δύο αστέρια Michelin. Μπορεί το Ynyshir να είναι το μοναδικό εστιατόριο στην Ουαλία που σερβίρει μοναδικά εδέσματα κατευθείαν από την Ιαπωνία, ωστόσο έλαβε βαθμολογία μόλις ένα αστέρι (στα πέντε) στον τομέα της υγιεινής. Η είδηση έσκασε σαν «βόμβα» στη γαστρονομική σκηνή, αφού η επίσκεψη των επιθεωρητών τον περασμένο Νοέμβριο αποκάλυψε μια εικόνα που απέχει πολύ από τη λάμψη της υψηλής μαγειρικής.

Το εστιατόριο Ynyshir προσφέρει ένα μενού γευσιγνωσίας 30 πιάτων, με την τιμή της πεντάωρης εμπειρίας να ξεκινά από τις 468 λίρες (περίπου 550 ευρώ) το άτομο. Ωστόσο, η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) εξέδωσε μια καταπελτική έκθεση μετά την αυτοψία της στις 5 Νοεμβρίου, 2025.

Χωρίς προδιαγραφές υγιεινής

Σύμφωνα με το CNN, οι επιθεωρητές ήταν σαφείς. Το εστιατόριο απαιτεί «σημαντική βελτίωση» στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τους επιθεωρητές να διαπιστώνουν ότι η κατάσταση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων ήταν κάτω από τα επιτρεπτά όρια.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση απέτυχε να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής. Αντιθέτως, ο χειρισμός τροφίμων ήταν ο μόνος τομέας που κρίθηκε «γενικά ικανοποιητικός», κάτι που όμως δεν έσωσε τη συνολική βαθμολογία.

«Δεν ντρέπομαι, οι κανόνες τους είναι λάθος»

Μπορεί η έκθεση των επιθεωρητών να ήταν κόλαφος, αυτό όμως δεν απέτρεψε τον ιδιοκτήτη και επικεφαλής σεφ, Γκάρεθ Γουόρντ να αντεπιτεθεί. Ο Γουόρντ, ο οποίος είχε αναδειχθεί «Σεφ της Χρονιάς» στη Βρετανία το 2022 και το 2023, δήλωσε στο BBC ότι «δεν νιώθει καμία ντροπή». Σύμφωνα με τον ίδιο, η χαμηλή βαθμολογία οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιθεωρητές δεν κατανοούν τις εξειδικευμένες μεθόδους της υψηλής γαστρονομίας.

«Αγοράζω τα καλύτερα υλικά από όλο τον κόσμο και πολλά από αυτά τα σερβίρω ωμά. Φέρνω σασίμι από την Ιαπωνία και με ρωτάνε "πώς ξέρουμε ότι είναι κατάλληλο για σασίμι, αφού δεν ξέρουμε το νερό στην Ιαπωνία;". Ε, είναι σασίμι, το τρώνε ωμό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε εξοργισμένος.

Ο Γουόρντ υποστήριξε επίσης ότι οι αρχές αντιμετώπισαν με καχυποψία τον θάλαμο αλατιού που χρησιμοποιεί για την παλαίωση των ψαριών, σημειώνοντας: «Προφανώς δεν τους αρέσει η ιδέα της παλαίωσης των υλικών».

Η παραδοχή για τα χαρτιά και η επόμενη μέρα

Πάντως, ο σεφ παραδέχθηκε ότι το εστιατόριο υστερούσε στο κομμάτι της γραφειοκρατίας (paperwork), δηλώνοντας πως η ομάδα του έδρασε αμέσως για να διορθώσει τα προβλήματα. «Τα στάνταρ μου δεν πέφτουν ποτέ κάτω από το 100%. Δεν νιώθω ότι κάναμε κάτι λάθος, απλώς κάνουμε κάτι διαφορετικό», κατέληξε.