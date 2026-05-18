Θρίαμβος της Αθήνας στα «Michelin» των cocktail bars: Top διάκριση στη λίστα του Pinnacle Guide

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η νέα λίστα του Pinnacle Guide μόλις κυκλοφόρησε και η Αθήνα έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει: το ελληνικό Line Athens αναδείχθηκε ως ένα από τα κορυφαία cocktail bars στον κόσμο, κατακτώντας τη μέγιστη διάκριση των τριών «pins».

Ο διεθνής οδηγός, που θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά συστήματα αξιολόγησης για cocktail bars παγκοσμίως, πρόσθεσε φέτος 46 νέα μπαρ στον κατάλογό του, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στην Ευρώπη.

Ο Pinnacle Guide, ουσιαστικά το «Michelin των cocktail bars», αξιολογεί τους χώρους με ένα απαιτητικό σύστημα 1, 2 και 3 Pins, έπειτα από λεπτομερή αξιολόγηση και ανώνυμες επισκέψεις κριτών.



1 pin: «Εξαιρετικό»

2 pins: «Outstanding»

3 pins: «Exceptional»

Ο οδηγός αξιολογεί τα bars με βάση το πρόγραμμα ποτών, την εμπειρία του χώρου, την αισθητική, αλλά και τη σύνδεσή τους με την κοινότητα. Η διάκριση δεν αφορά μόνο τα cocktails, αλλά συνολικά την εμπειρία, τη φιλοξενία, τη φιλοσοφία και τη λειτουργία κάθε bar.

Σήμερα, μόλις 191 bars σε όλο τον κόσμο έχουν καταφέρει να μπουν στη λίστα.

Συνολικά, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τα πρωτεία σε αριθμό διακρίσεων, ενώ οι ΗΠΑ ακολουθούν με έντονη δυναμική, καταγράφοντας πολλές νέες διπλές διακρίσεις σε πόλεις όπως το Ντένβερ, το Χιούστον και η Νέα Ορλεάνη.

Το Line Athens στην κορυφή της Ευρώπης



Το μεγάλο highlight της φετινής λίστας είναι το Line Athens, που απέσπασε τρία pins και μπήκε στο ultra exclusive club των κορυφαίων cocktail bars του πλανήτη.

Μόλις τέσσερα bars παγκοσμίως διαθέτουν σήμερα την ανώτατη αυτή διάκριση, ενώ στην Ευρώπη μόνο δύο έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο: το αθηναϊκό Line Athens και το διάσημο Lyaness του Λονδίνου. Η τετράδα με την ανώτατη διάκριση των 3 Pins συμπληρώνεται με το Champagne Bar at The Surf Club στο Μαϊάμι και το Kumiko στο Σικάγο.

Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα:

στον industrial σχεδιασμό του χώρου, που διατηρεί στοιχεία της πρώην Πινακοθήκης Ζουμπουλάκη,

στα καθημερινά DJ sets,

αλλά και στο συνεχώς εξελισσόμενο menu με εποχικά φρούτα, botanicals και ζυμώσεις.

Το menu αλλάζει κάθε δύο με τρεις μήνες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών.



Τα νέα cocktail bars με δύο pins



Πέντε ευρωπαϊκά bars απέσπασαν φέτος δύο pins.

CuCù – Ιταλία

Στο Bassano del Grappa, το tiny bar των μόλις 12 θέσεων λειτουργεί μέσα σε πρώην εργαστήριο ωρολογοποιίας. Κάθε cocktail συνοδεύεται από ειδικά σχεδιασμένο γλυκό.

De Vie – Παρίσι

Το ατμοσφαιρικό bar στεγάζεται σε cave χώρο του 1800 και αλλάζει cocktails ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χειροποίητων αποσταγμάτων του.

Funky Claude’s Bar – Μοντρέ

Εμπνευσμένο από το θρυλικό jazz festival της πόλης, συνδέει κάθε cocktail με μουσικούς και ιστορικές στιγμές της jazz μέσω QR codes και Spotify playlists.

tbc* – Τσέστερ

Ένα πλήρως vegan basement bar με zero waste φιλοσοφία και homemade ginger beer και gin.

Emory Rooftop Bar – Λονδίνο

Με θέα στο Hyde Park και menu σχεδιασμένο από τον Tato Giovannoni του θρυλικού Florería Atlántico στο Μπουένος Άιρες.

unsplash

Και ελληνική παρουσία στις νέες αφίξεις με ένα pin



Στη λίστα με τα bars που απέσπασαν ένα pin μπήκαν συνολικά 12 νέοι χώροι στην Ευρώπη.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε και δεύτερη ελληνική παρουσία: το Barro Negro Athens στην Αθήνα.

Όλα τα νέα bars με ένα pin:

Alto – Cervia, Ιταλία

American Bar at The Savoy – Λονδίνο

Barro Negro Athens – Αθήνα

Danico – Παρίσι

La Catedral Bar – Ζυρίχη

Lowkey – Κάρντιφ

SHUB – Σορέντο

Slowpour – Λίβερπουλ

Squisi – Vittorio Veneto

St James Bar – Λονδίνο

Stravinskij Bar at Hotel de Russie – Ρώμη

The Domino Club – Leeds

Αναλυτικά όλη η λίστα εδώ.

Πώς λειτουργεί ο Pinnacle Guide

Τα bars δεν επιλέγονται αυτόματα, αλλά πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:



ανάλυση της αίτησης,

επιτόπιες συνεντεύξεις

και ανώνυμες επισκέψεις από τοπικούς κριτές.

Ο Pinnacle Guide δέχεται προς το παρόν συμμετοχές μόνο από:



Ελλάδα

Γαλλία

Ιρλανδία

Ιταλία

Ισπανία

Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγή: euronews