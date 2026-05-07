Ο «οδικός χάρτης» του Στυλιανίδη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κατά τη σημερινή του παρέμβαση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, αναμένεται να προβεί σε μία σύνθεση των προτεραιοτήτων του Μεγάρου Μαξίμου και των προτάσεων των βουλευτών, να αναδείξει δηλαδή τις βασικές αιχμές της πρότασης του κυβερνώντος κόμματος.

Πλάι στις ήδη γνωστές προτάσεις όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και του άρθρου 103 για τον επανακαθορισμό της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο έμπειρος βουλευτής αναμένεται να αναφερθεί και σε λιγότερο…δημοφιλή, αλλά εξ ίσου σημαντικά ζητήματα, τα οποία η πλειοψηφία σκοπεύει να εντάξει στα προς αναθεώρηση άρθρα.

Συγκεκριμένα και όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως η στήλη, η «γαλάζια» πρόταση χωρίζεται σε 4 άξονες. Σε ό,τι αφορά στα ταυτοτικά ζητήματα ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης θα αναφερθεί κατά πληροφορίες στην προστασία της ελληνικής γλώσσας, ενώ στα κοινωνικά ξεχωρίζει η πρόσβαση στη στέγη, που συνεπάγεται και την προστασία της οικογένειας.

Στα «θεσμικά» υπάρχει το άρθρο 29 περί εσωκομματικής δημοκρατίας και η ανάγκη για εξειδίκευση των βασικών κανόνων της εσωκομματικής δημοκρατίας αλλαγή, που αποσκοπεί να θωρακίσει τη Δημοκρατία από φαινόμενα τύπου Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα να εμποδισθεί η απόκλιση προς τον φασισμό.

Τέλος, στα οικονομικά, η ένταξη στον Καταστατικό Χάρτη του προληπτικού ελέγχου αντισυνταγματικότητας για στρατηγικές επενδύσεις έχει ξεκάθαρη, όπως λέγεται αναπτυξιακή διάσταση.