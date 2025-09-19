Ο Παπασταύρου στις ΗΠΑ μετά το deal με τη Chevron

Η τεράστια σημασία ( και για τις δύο πλευρές ) της συμφωνίας ανάμεσα στον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron και την ελληνική κυβέρνηση για την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες αποτυπώνεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού Υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Ενεργειακού Συμβουλίου Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Νταγκ Μπέργκαμ.

Στο reel, που ανέβασε στο Instagram ο εξ απορρήτων του Ντόναλντ Τραμπ, προβάλλει τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της πρόσφατης παρουσίας του στην Ελλάδα με κυριότερα τις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Τέτοιες αναρτήσεις, επισημαίνει κυβερνητικό στέλεχος με βαθιά γνώση των Ελληνο – αμερικανικών σχέσεων, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη των στενών σχέσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Τραμπ σε μία πολύ ευαίσθητη γεωπολιτική συγκυρία.

Εξάλλου, λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron, ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ και ειδικότερα στη Νέα Υόρκη, όπου την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συμμετάσχει στις εργασίες του Atlantic Council στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.