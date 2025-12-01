Ο Παρνασσός «ντύθηκε» στα λευκά: Βίντεο από drone καταγράφει μαγευτικές εικόνες

Μπορεί -μέχρι στιγμής- ο καιρός να παραμένει αναποφάσιστος και να κάνει ό,τι μπορεί για να μας «μπερδέψει» εναλλάσσοντας με μεγάλη ευκολία τις θερμοκρασίες και τα φαινόμενα όμως η χειμερινή σεζόν στον Παρνασσό ξεκίνησε για τα καλά «μεταμορφώνοντας» το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Με τη βοήθεια drone το UP STORIES κατέγραψε από ψηλά το λευκό «πέπλο» που σκέπασε τα βουνά και τις βουνοκορφές, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα.

Το βίντεο προσφέρει εντυπωσιακές χειμερινές εικόνες από το ολόλευκο τοπίο, που ενδείκνυται για βόλτες, στιγμές χαλάρωσης και απολαυστικές εμπειρίες.

Πλέον, οι επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, ώστε να ξεκινήσει την λειτουργεία του, το χιονοδρομικού κέντρο Παρνασσού και να απολαύσουν πολλές λευκές μέρες οι λάτρεις των χειμερινών σπορ, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της χειμερινής περιόδου στο βουνό.

Σε κάθε περίπτωση η φετινή χειμερινή περίοδος στον Παρνασσό υπόσχεται να χαρίσει αξέχαστες εμπειρίες, για μικρούς και μεγάλους. Αν λοιπόν σχεδιάζετε χειμερινή απόδραση, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να επισκεφθείτε τον Παρνασσό και να ζήσετε τη μαγεία του χιονιού από κοντά.

Όμως εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρει στους λάτρεις του σκι ο Παρνασσός είναι γνωστός και για τη φυσική του ομορφιά. Τα γραφικά χωρία που συναντά κανείς στους πρόποδές και γενικότερα το τοπίο είναι σχεδόν, βέβαιο, ότι θα σας ανταμείψει.