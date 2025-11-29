Από την Πέμπτη χαλάει και πάλι ο καιρός - Τσατραφύλλιας: «Δεν βλέπω χιονιά μέχρι τις 15 Δεκέμβρη»

Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και πλημμύρες θα σαρώνουν και τις επόμενες ώρες το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, στα… «τελευταία» της κακοκαιρίας Adel. Ωστόσο, μετά από μία μικρή ανάπαυλα, οι ουρανοί θα ανοίξουν και πάλι.

Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την προσεχή Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου έρχονται ξανά αρκετές βροχές με νοτιάδες, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του το Σάββατο.

«Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με οκτώ επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», εκτιμά ακόμη ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Δεν βλέπω "Χιονιά" τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη…

Καλημέρα!

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία , μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές. Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του γράφει τα εξής: «Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία "Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει" που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα .

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών.

Πρώτη εβδομάδα (1–8 Δεκεμβρίου): Υγρότερη από το κανονικό η Ελλάδα - Ξηρότερη η βόρεια Βαλκανική

Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, οι χάρτες παρουσιάζουν σαφείς θετικές αποκλίσεις υετού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Νότιο Ιόνιο και τμήματα της Κρήτης εμφανίζουν χρωματισμούς που δείχνουν πιο υγρές συνθήκες από τον μέσο όρο της περιόδου.

Δεύτερη εβδομάδα (8–15 Δεκεμβρίου): Επιμονή στις υγρές συνθήκες στο Αιγαίο

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, το ECMWF δείχνει ότι το υγρό σκηνικό του καιρού επιμένει και ενισχύεται στο Ανατολικό Αιγαίο, με μεγαλύτερες αποκλίσεις σε Ανατολική Στερεά – Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Δυτικές ακτές της Τουρκίας. Η τάση αυτή υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες διόδους υετοφόρων συστημάτων από το Μυρτώο και τη Θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, με πιθανές αναπτύξεις στον άξονα Κρήτης – Καρπάθου – Ρόδου. Πρόκειται για κλασική διάταξη πρώιμου χειμώνα, όπου η θερμή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τη δυναμική των συστημάτων. Θετικό το ισοζύγιο της βροχής και για την περιοχή της Κύπρου.

Στο υπόλοιπο ελληνικό έδαφος η τάση δείχνει υετικές τιμές κοντά ή λίγο πάνω από το κανονικό, με εξαίρεση ορεινές ζώνες της δυτικής και βόρειας χώρας όπου οι αποκλίσεις είναι ουδέτερες –ένδειξη ότι τα κύρια περάσματα θα κινούνται ελαφρώς νοτιοανατολικότερα».

Ο καιρός της Κυριακής 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στην κεντρική Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς στις Κυκλάδες μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα