«Δεκέμβρη από τα παλιά» βλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς - Επιστρέφουν οι βροχές στα μέσα της εβδομάδας

Για «έναν Δεκέμβρη απ’ τα παλιά» κάνει λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς, δίνοντας την εκτίμησή του για την εξέλιξη του καιρού ανά διαστήματα μέχρι και τα μέσα του μήνα.

Ο μετεωρολόγος τονίζει πως η κακοκαιρία ADEL απομακρύνεται οριστικά από τη χώρα και θα υπάρξει μία καιρική ανάπαυλα ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων.

«Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς σε άρθρο του και σημειώνει: «Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία 'Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει' που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα».

«Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών», επισημαίνει.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία "Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει" που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα .

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών.

Πρώτη εβδομάδα (1–8 Δεκεμβρίου): Υγρότερη από το κανονικό η Ελλάδα - Ξηρότερη η βόρεια Βαλκανική

Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, οι χάρτες παρουσιάζουν σαφείς θετικές αποκλίσεις υετού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Νότιο Ιόνιο και τμήματα της Κρήτης εμφανίζουν χρωματισμούς που δείχνουν πιο υγρές συνθήκες από τον μέσο όρο της περιόδου.

Δεύτερη εβδομάδα (8–15 Δεκεμβρίου): Επιμονή στις υγρές συνθήκες στο Αιγαίο

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, το ECMWF δείχνει ότι το υγρό σκηνικό του καιρού επιμένει και ενισχύεται στο Ανατολικό Αιγαίο, με μεγαλύτερες αποκλίσεις σε Ανατολική Στερεά – Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Δυτικές ακτές της Τουρκίας. Η τάση αυτή υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες διόδους υετοφόρων συστημάτων από το Μυρτώο και τη Θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, με πιθανές αναπτύξεις στον άξονα Κρήτης – Καρπάθου – Ρόδου. Πρόκειται για κλασική διάταξη πρώιμου χειμώνα, όπου η θερμή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τη δυναμική των συστημάτων. Θετικό το ισοζύγιο της βροχής και για την περιοχή της Κύπρου.

Στο υπόλοιπο ελληνικό έδαφος η τάση δείχνει υετικές τιμές κοντά ή λίγο πάνω από το κανονικό, με εξαίρεση ορεινές ζώνες της δυτικής και βόρειας χώρας όπου οι αποκλίσεις είναι ουδέτερες –ένδειξη ότι τα κύρια περάσματα θα κινούνται ελαφρώς νοτιοανατολικότερα».