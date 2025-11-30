Καιρός: Ήπιος «μπαίνει» ο Δεκέμβρης - Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Η κακοκαιρία ADEL απομακρύνεται οριστικά από τη χώρα, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές. Ήπιο θα είναι το σκηνικό στον καιρό την Κυριακή και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, ωστόσο οι βροχές δεν θα αργήσουν να επανέλθουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

«Δεν φαίνονται κρύα ή χιόνια μέχρι και τις 15 Δεκέμβρη»

Νέο βροχο-χαμηλό από τα δυτικά που αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά τη χώρα «βλέπει» και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενώ σημειώνει πως δεν αναμένονται κρύα ή χιόνια στη χώρα τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Ο καιρός ανά περιοχές την Κυριακή (30/11)

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στην κεντρική Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς στις Κυκλάδες μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα (1/12)

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Ο καιρός την Τρίτη (2/12)

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (3/12)

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (4/12)

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βρόχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.